Brak towaru – taka informacja często ostatnio pojawia się na stronie sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej i to mimo tego, że spółka kieruje do niego coraz więcej surowca. Embargo na węgiel z Rosji może być jedną z przyczyn ogromnego zainteresowania węglem. Poza tym ceny w składach rosną i trwa pewnego rodzaju polowanie na tańszy surowiec, a taki właśnie oferuje w internecie PGG.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zainteresowanie węglem ze strony klientów jest tak duże, że bywają sytuacje, że węgiel trudno jest kupić. Trzeba parę razy próbować, trzeba spędzić kilka godzin, żeby transakcji dokonać ­- mówi Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.

Różnice w cenie: Rynek a PGG

Dodaje, że węgiel w e-sklepie sprzedawany jest w cenach producenta, a więc jest znacznie tańszy niż w składach czy nawet u autoryzowanych sprzedawców.

Średnia cena węgla w sklepie internetowym to, w zależności od sortymentu, ok. 900-1000 zł. za tonę. Z informacji, które do nas docierają wynika, że na rynku te ceny osiągają poziom 2500-3000 zł - mówi rzecznik PGG.

Według Tomasza Głogowskiego w poprzednich latach wiosną i latem nigdy takiego zainteresowania kupnem węgla nie było.

Węgiel a umowa społeczna

Węgla brakuje i - jak mówi przewodniczący "Solidarności" w PGG, Bogusław Hutek - bez korekty umowy społecznej więcej go nie będzie.

Umowa podpisana przez związki zawodowe i przedstawicieli rządu zakłada stopniową likwidację kopalń węgla kamiennego do 2049 roku.

Wydobycie już zostało znacznie ograniczone. Jeszcze 2 lata temu w PGG wynosiło ono 30 mln ton rocznie.

Dzisiaj wydobywamy 23,5 mln ton czyli o 6,5 mln ton mniej, a Tauron o 2 mln ton mniej. Dzisiaj brakuje węgla, ale my nie jesteśmy w stanie zwiększyć wydobycia z roku na rok, żeby zasypać dziurę, którą embargo na rosyjski węgiel pogłębiło - mówi Bogusław Hutek.

By zwiększyć wydobycie potrzebne są inwestycje.

Musimy zainwestować, jeśli nawet nie w nowe złoża, choć uważam, że powinniśmy, żeby było węgla więcej, to przynajmniej w nowy sprzęt ­- wyjaśnia związkowiec.

Do tego potrzebna jest, jego zdaniem, jasne stanowisko rządu dotyczące polityki energetycznej państwa. Konieczne są także zmiany w umowie społecznej. Podpisany przez rząd i związki dokument jest podstawą wniosku notyfikacyjnego skierowanego do Komisji Europejskiej. To ona musi bowiem wyrazić zgodę na dotowanie górnictwa w procesie likwidacji branży.