Pod koniec lutego opublikowane zostaną projekty aneksów do informatorów maturalnych egzaminów w nowej formule, obowiązującej w 2023 r. W marcu będą opublikowane pokazowe arkusze maturalne, a we wrześniu i w grudniu będą egzaminy próbne - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Matura / zdj. ilustracyjne / Józef Polewka / RMF FM

Wiosną 2023 r. do egzaminów maturalnych w nowej formule przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletniego liceum, który się uczy według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wiosną 2024 r. do egzaminów maturalnych w nowej formule przystąpi pierwszy rocznik absolwentów pięcioletniego technikum.

W grudniu 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że podobnie jak w 2021 i 2022 r. także wiosną 2023 r. i wiosną 2024 r. egzamin maturalny przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.



Od 30 grudnia 2021 r. do 10 stycznia Centralna Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych na maturze wiosną 2023 r. i wiosną 2024 r. Wymagania egzaminacyjne obowiązujące w 2023 i 2024 r. zostaną ogłoszone w formie rozporządzenia.



Wymagania egzaminacyjne dla maturzystów zdających wiosną 2023 r. i wiosną 2024 r. będą inne niż obowiązujące w 2021 r. i w 2022 r. Wiosną 2022 r. maturę zdawać będzie ostatni rocznik absolwentów trzyletniego liceum ogólnokształcącego.





Matura po nowemu. Jest harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej harmonogram działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (tzw. formuła 2023).



Zgodnie z nim 25 lutego 2022 r. na stronie internetowej CKE oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych ogłoszone zostaną projekty aneksów do informatorów, zawierające informację o zmianach dotyczących m.in. kształtu arkuszy maturalnych - liczby zadań, maksymalnej liczby punktów, rodzajów zadań itd.; listy struktur gramatycznych w przypadku egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych; przykładowych zadań zawartych w Informatorach uznanych za wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych określony w projekcie (po prekonsultacjach).



4 marca 2022 r. na stronie internetowej CKE i na stronach internetowych OKE opublikowane zostaną arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w formule 2023, zawierające zadania zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych. Materiały (arkusze egzaminacyjne, nagrania tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych w formacie mp3 oraz zasady oceniania) obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.



Chciałbym podkreślić, że w opinii Centralnej Komisji Egzaminacyjnej arkusze pokazowe nie powinny być wykorzystywane do przeprowadzania diagnozy stopnia przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzaminów próbnych), do którego będą przystępować za ponad rok (absolwenci LO) lub dwa lata (absolwenci technikum). Należy mieć na względzie, że arkusze pokazowe zawierają zadania sprawdzające pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, tzn. również wiadomości i umiejętności kształcone w ostatnich klasach szkoły ponadpodstawowej - zaznaczył dyrektor CKE Marcin Smolik.



Z harmonogramu wynika, że egzaminy próbne z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski) na poziomie podstawowym przeprowadzone będą od 28 do 30 września 2022 r.



Materiały do przeprowadzenia egzaminów próbnych zostaną przygotowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne. W pierwszej kolejności będą udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO. Zostaną również zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach internetowych OKE w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu tak, aby umożliwić wzięcie udziału w egzaminie próbnym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w nim w szkole.





Egzamin próbny w grudniu

Egzamin próbny ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach przeprowadzony będzie w od 12 do 22 grudnia 2022 r. Materiały do ich przeprowadzenia w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO. Zostaną również zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach internetowych OKE w dniu, w którym będzie przeprowadzany egzamin próbny z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9.00 lub 14.00, tak, aby umożliwić wzięcie udziału w nim uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w nim w szkole.



Dyrektor CKE wskazuje, że przeprowadzenie egzaminów próbnych jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponuję, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi) - zaznaczył Smolik.



Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. po raz kolejny umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił.



Przypomniał, że od października 2021 r. okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów oraz sesje doszkalające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego w formule 2023. W pierwszej kolejności prowadzone są szkolenia dla egzaminatorów egzaminu z języka polskiego, ponieważ ten egzamin zmienił się zasadniczo w porównaniu z egzaminem obecnie obowiązującym (w formule 2015). Od października 2021 r. do stycznia 2022 r. w szkoleniach uczestniczyło prawie 800 polonistów. Do końca czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną szkolenia dla kolejnych ponad 6 tys. osób, w tym egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka polskiego.



Zgodnie z harmonogramem, począwszy od 13 stycznia 2022 r., na stronie internetowej CKE i na stronach internetowych OKE publikowane będą materiały dodatkowe dla nauczycieli języka polskiego. Materiały dodatkowe będą publikowane dla egzaminu na poziomie podstawowym - ok. 15. dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych), dla egzaminu na poziomie rozszerzonym - co dwa miesiące, tj. w lutym, kwietniu, czerwcu i w październiku 2022 r., ok. 15. dnia danego miesiąca.



Jak czytamy w informacji dyrektora CKE eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych prowadzą liczne spotkania dotyczące egzaminu maturalnego w formule 2023.



"Od kwietnia do czerwca 2021 r. eksperci CKE prowadzili spotkania dotyczące nowej formuły egzaminu maturalnego przeznaczone dla przedstawicieli wszystkich wydawców podręczników do przedmiotów, z których przeprowadzany jest egzamin maturalny tak, aby umożliwić wydawcom przygotowanie podręczników i materiałów, które - poza realizacją podstawy programowej - umożliwią również przygotowanie do egzaminu maturalnego w nowej formule" - podano.



"Pracownicy CKE i OKE prowadzą również spotkania informacyjne dla nauczycieli różnych przedmiotów, w szczególności dla nauczycieli języka polskiego, podczas których przekazują informacje o nowej formule egzaminu maturalnego. Spotkania te są również rejestrowane, a nagrane materiały udostępnione w internecie, tak, aby każdy nauczyciel mógł z nich skorzystać" - dodano. Nagrania są dostępne na YouTube na profilu OKE Kraków.

W lutym i marcu 2022 r. planowane jest przeprowadzenie serii spotkań z ekspertami i doradcami ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli z całego poświęconych egzaminowi maturalnemu z języka polskiego.