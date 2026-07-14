Ważne zmiany dla emerytów i rencistów. Nowe legitymacje już dostępne

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13 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i elektronicznych mLegitymacji dostępnych w aplikacji mObywatel. Co się zmieniło i co to oznacza dla seniorów?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od poniedziałku, 13 lipca 2026 roku, wprowadził do obiegu nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany są efektem nowych przepisów prawnych, które zaczęły obowiązywać od lipca tego roku. Jak podkreśla ZUS, celem jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów, ale także uproszczenie ich obsługi i wyglądu.

Tradycyjna, plastikowa karta zyska nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Równolegle odświeżamy też wygląd mLegitymacji w aplikacji mObywatel, upraszczając jej strukturę poprzez usunięcie informacji o oddziale ZUS – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w oficjalnym komunikacie.

Co się zmienia w plastikowej legitymacji?

Nowa legitymacja emeryta-rencisty to karta wykonana z trwałego tworzywa PCV, jednostronnie laminowana na awersie. Wprowadzono szereg nowoczesnych zabezpieczeń, które mają skutecznie chronić dokument przed próbami podrobienia. Wśród nich znalazły się:

Gilosz – skomplikowane, cienkie linie tworzące tło dokumentu, trudne do podrobienia,

Mikrodruk – bardzo mały tekst, niemożliwy do odczytania gołym okiem,

Unikatowy numer – każda legitymacja otrzymuje indywidualny numer, nanoszony trwale już na etapie produkcji blankietu.

Te rozwiązania mają zapewnić seniorom jeszcze większą pewność, że ich dokumenty są bezpieczne i nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione.

mLegitymacja – wygoda i bezpieczeństwo w jednym

Zmiany objęły także elektroniczną wersję legitymacji, czyli mLegitymację dostępną w aplikacji mObywatel. Od teraz z dokumentu zniknęła informacja o oddziale ZUS, który wydał legitymację. To kolejny krok w stronę uproszczenia i ujednolicenia dokumentów cyfrowych.

Elektroniczna mLegitymacja emeryta-rencisty funkcjonuje od stycznia 2023 roku i jest dostępna do pobrania z bezpłatnej aplikacji mObywatel. Dzięki temu każdy emeryt i rencista może mieć swój dokument zawsze przy sobie – wystarczy smartfon.

Co istotne, ZUS wystawia mLegitymację automatycznie wszystkim klientom, którzy nabędą prawo do emerytury lub renty. Nie trzeba składać żadnych wniosków ani odwiedzać placówek ZUS – cały proces odbywa się bez udziału świadczeniobiorcy.

Dwie wersje dokumentu

Seniorzy mogą korzystać zarówno z tradycyjnej, plastikowej karty, jak i z jej elektronicznej wersji. Plastikowa legitymacja wydawana jest na wniosek świadczeniobiorcy, natomiast mLegitymacja trafia do każdego uprawnionego automatycznie. Obie wersje mają taką samą moc prawną i pozwalają na potwierdzenie uprawnień do ulg i zniżek.

Co ze starymi legitymacjami?

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy posiadają starsze wzory legitymacji: nie trzeba ich wymieniać.

Stare legitymacje zachowują pełną ważność – przez okres na nich wskazany, więc nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek ZUS – podkreśla ZUS.

To oznacza, że seniorzy nie muszą martwić się o wymianę dokumentów – mogą korzystać z dotychczasowych legitymacji aż do upływu ich ważności.