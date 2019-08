Warszawscy strażnicy miejscy zostali wezwani do wynajmowanego przez obcokrajowców mieszkania, w którym zastali nieproszonego lokatora- węża. Zwierzę zostało odłowione przez Eko Patrol.

Lancetogłów mleczny znaleziony w warszawskim mieszkaniu / Straż Miejska



Lokatorzy z warszawskiego Służewca znaleźli węża w kuchni wynajmowanego przez siebie mieszkania. Przestraszeni poinformowali o swoim odkryciu sąsiada, z pomocą którego skontaktowali się z odpowiednimi służbami, dzwoniąc na numer alarmowy straży miejskiej 986.

Wąż został odłowiony przez Eko Patrol i przewieziony do ośrodka CITES w stołecznym ogrodzie zoologicznym. Choć przypominał wyglądem pochodzącego z Ameryki groźnego węża koralowego to okazał się niejadowitym lancetogłowem mlecznym, który najprawdopodobniej uciekł komuś z hodowli - przekazał Jerzy Jabraszko z warszawskiej straży miejskiej.

Lancetogłów mleczny, czyli wąż królewski to gatunek węża występujący na kontynencie amerykańskim od Ekwadoru do Kanady. Obejmuje około 25 podgatunków mocno zróżnicowanych pod względem rozmiaru (osiągają długość od 60 cm do 2 m) i ubarwienia.