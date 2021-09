Dziennikarki, pedagożki, działaczki społeczne, nauczycielki, aktywistki - w sumie 10 kobiet, których działalność wyróżnia się w sposób szczególny, otrzymało nominacje do tytułu Warszawianka Roku 2021. Na kandydatki już można głosować.

Nominowane do nagrody Warszawianka Roku 2021 / Magdalena Grajnert / RMF FM

Plebiscyt Warszawianka Roku zakłada uhonorowanie kobiety, która przyczynia się do rozwoju i promowania stolicy. Chodzi zarówno o ogół osiągnieć, jak i wybitne sukcesy w określonej dziedzinie aktywnych kobiet.

To mogą być nasze koleżanki, sąsiadki, przyjaciółki. Wcale nie muszą to być kobiety celebrytki, ale zwykłe mieszkanki Warszawy, które robią coś niezwykłego - mówi w rozmowie z RMF FM Beata Michalec, radna miejska, członkini kapituły i pomysłodawczyni reaktywacji plebiscytu. Są to kobiety, których jest bardzo wiele w Warszawie. Chcemy zauważyć te, które warte są nagrody Warszawianki Roku - dodaje.

Jak fakt nominacji odbiera jedna z wytypowanych przez kapitułę, Marina Hulia?

To nie są zasługi, to w moim przypadku raczej taki tryb życia - mówi pani Marina, która tworzy system wzajemnej pomocy, w którym osoby zagrożone wykluczeniem pomagają innym - Jest dosyć interesujący, bo wciąż jestem wśród ludzi w potrzebie. Są to dzieciaki polskie, które czekają w więziennych poczekalniach na spotkanie z tatą, który odbywa karę pozbawienia wolności, czy dzieci z dworca Brześć, koczujące miesiącami ze swoimi matkami, ludzie bez domów mieszkający na warszawskiej Woli czy pieski ze schroniska, które wyprowadzamy...

Nominowane kobiety działają na skalę ogólnopolską... albo lokalną, aktywizując i wspierając niewielkie społeczności. Najważniejsze, żeby dostrzec potrzeby innych.

Po prostu nie bądźmy obojętni, bo jak śpiewał Charles Aznavour, obojętność jest straszną chorobą ludzkości - dodaje Marina Hulia. Więc nie dajmy się zarazić obojętnością - puentuje.

W tym roku szanse na tytuł mają:

Agnieszka Kępka - aktywistka miejska, współzałożycielka i koordynatorka działań organizacji pomocowej dla osób w kryzysie bezdomności

- aktywistka miejska, współzałożycielka i koordynatorka działań organizacji pomocowej dla osób w kryzysie bezdomności Sylwia Chutnik - pisarka, aktywistka feministyczna i varsavianistka, aktywna popularyzatorka czytelnictwa

- pisarka, aktywistka feministyczna i varsavianistka, aktywna popularyzatorka czytelnictwa Marta Lempart - feministka i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

- feministka i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Kamila Górniak - pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji SMA, która wspiera osoby chore na rdzeniowy zanik mięśni oraz ich opiekunów

- pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji SMA, która wspiera osoby chore na rdzeniowy zanik mięśni oraz ich opiekunów Katarzyna Augustynek znana jako Babcia Kasia. Ikona protestów ulicznych w Warszawie

znana jako Babcia Kasia. Ikona protestów ulicznych w Warszawie Marina Hulia - nauczycielka i działaczka społeczna, opiekuje się uchodźcami, seniorami oraz osobami w kryzysie bezdomności

- nauczycielka i działaczka społeczna, opiekuje się uchodźcami, seniorami oraz osobami w kryzysie bezdomności Agnieszka Sikora - dziennikarka i pedagożka resocjalizacyjna. Autorka ponad trzystu reportaży radiowych i telewizyjnych o tematyce społecznej

- dziennikarka i pedagożka resocjalizacyjna. Autorka ponad trzystu reportaży radiowych i telewizyjnych o tematyce społecznej Wanda Traczyk-Stawska - psycholożka, przed wojną harcerka Szarych Szeregów

- psycholożka, przed wojną harcerka Szarych Szeregów Magdalena "Lusia" Żagałkowicz - resocjalizatorka i aktywistka, walczy o polepszenie losu osób w kryzysie bezdomności

- resocjalizatorka i aktywistka, walczy o polepszenie losu osób w kryzysie bezdomności Olga Kozierowska - dziennikarka biznesowa, działaczka społeczna i mentorka

Głosowanie na Warszawiankę Roku trwa do 22 października. Może w nim wziąć udział każdy dorosły, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo. Głosujący podaje imię i nazwisko oraz e-mail lub telefon. Podanie tych danych jest warunkiem udziału w głosowaniu.

Nazwisko kobiety, która otrzyma tych głosów najwięcej, a tym samym zyska tytuł Warszawianki Roku 2021, poznamy na 9 listopada.