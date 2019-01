Dwie osoby zostały ranne po wybuchu butli z gazem w jednym z bloków w Kiemławkach Wielkich niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskiem.

Poszkodowani to starsze małżeństwo, które doznało poparzeń rąk, szyi, twarzy, oraz urazów głowy. Byli przytomni i według wstępnych informacji ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do wybuchu butli i pożaru doszło w mieszkaniu na parterze. Z budynku ewakuowano ponad 30 osób.

Pomieszczenia są teraz wietrzone i co ważne, wszyscy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.

Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że tylko to jedno mieszkanie, w którym doszło do wybuchu, nie nadaje się do użytkowania.