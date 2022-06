Dla ponad 4,7 mln uczniów kończy się rok szkolny 2021/2022. Blisko 400 tys. uczniów klas I szkół podstawowych odbierze swoje pierwsze świadectwa szkolne.

Wakacje rozpoczną się już za chwilę. Dwumiesięczny wypoczynek zapewne przyda się uczniom po intensywnym roku szkolnym - drugim roku funkcjonowania polskiej edukacji w pandemii Covid-19, w którym część uczniów przez pewien czas musiała uczyć się zdanie. Po 24 lutego, po ataku Rosji na Ukrainę, w polskich szkołach i przedszkolach pojawili się uczniowie uchodźcy.

Rok szkolny 2021/2022 w liczbach

Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wyniki, że - według stanu na 21 czerwca - w roku szkolnym 2021/2022 we wszystkich typach szkół dla dzieci i młodzieży uczy się 4 746 518 uczniów, w tym w szkołach podstawowych uczy się 3 237 400 uczniów, w liceach ogólnokształcących - 661 879 uczniów, w technikach - 645 625 uczniów, w szkołach branżowych I stopnia - 201 614 uczniów.

Resort edukacji podaje, że w polskich szkołach i placówkach oświatowych jest 285 tys. dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego br., po inwazji Rosji na Ukrainę. 41 tys. z nich chodzi do przedszkoli. W polskich szkołach podstawowych jest 128 tys. uczniów uchodźców z Ukrainy, w liceach ogólnokształcących - 12 tys., w technikach - 3,2 tys. w technikach. W oddziałach przygotowawczych jest 38 tys. uczniów z Ukrainy, najwięcej w szkołach podstawowych - 30 tys.



Uczniowie z Ukrainy, którzy uczą się w oddziałach przygotowawczych zamiast świadectw szkolnych na zakończenie roku szkolnego otrzymają zaświadczenia o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego.



Z kolei uczniowie kończący klasy VIII szkoły podstawowej - w tym roku, inaczej niż w latach ubiegłych - razem ze świadectwami ukończenia szkoły nie otrzymają zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jest to konsekwencja przeniesienia egzaminu z końca kwietnia na koniec maja.



Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 1 lipca. Tego samego dnia uczniowie będą mogli poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych). Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają dopiero tydzień później - 8 lipca.

Jakie zmiany od 1 września?

Nadchodzące wakacje to doskonała okazja do naładowania baterii nadchodzącym przed rokiem szkolnym 2022/2023. Ten będzie pełen zmian. Od 1 września w ramach edukacji dla bezpieczeństwa wrócą najważniejsze elementy przysposobienia obronnego, wraz ze strzelaniem, wiedzą obronną i udzielaniem pierwszej pomocy. Pojawi się również nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. Celem jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami z historii najnowszej, która wydarzyła się na ich oczach. Uczniowie będą się zatem uczyć m.in. o katastrofie smoleńskiej czy pandemii koronawirusa. Przedmiotu nie będą mieli jednak ci, którzy rozpoczęli naukę w szkole średniej przed rokiem szkolnym 2022/2023.

Na nowych zasadach odbędą się egzaminy maturalne w 2023 roku. Między innymi wydłużono czas egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów. W nowej formule pojawi się też egzamin ustny z języka polskiego.