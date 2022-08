W pierwszym miesiącu wakacji fotoradary zarejestrowały 113,5 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości - informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Najwięcej, 2,7 tys. przekroczeń, zarejestrował odcinkowy pomiar prędkości w Lubinie.

GITD: W pierwszym miesiącu wakacji fotoradary zarejestrowały 113,5 tys. wykroczeń / Leszek Szymański / PAP

Według informacji przekazanych przez GITD w pierwszym miesiącu wakacji system CANARD zarejestrował 113,5 tys. wykroczeń. "Natomiast w tym samym okresie ubiegłorocznych wakacji zarejestrowano 166,8 tys. naruszeń. Nieznacznie zmieniła się liczba wykroczeń zarejestrowanych przez system kontroli wjazdu pojazdów na czerwonym świetle. Odnotowaliśmy spadek o niecałe 4 proc. (2021- 4,9 tys., 2022 - 4,7 tys.)" - podkreślił Wojciech Król.

"Rekordziści" w akcji



"Zaobserwowaliśmy natomiast znaczący spadek liczby naruszeń przekroczenia dopuszczalnej prędkości. W porównaniu do pierwszego miesiąca ubiegłych wakacji, kiedy naruszeń zarejestrowano 161,9 tys., w 2022 roku było ich 108,8 tys. Spadek wykroczeń sięga 33 proc." - podkreślił.



Prawie 57 procent lipcowych przekroczeń dotyczy prędkości 11-20 km/h. "Największe to wykroczenie zarejestrowane 1 lipca w Wojszycach w pow. kutnowskim. Kierujący renault przy ograniczeniu do 50 km/h, jechał 161 km/h - przekroczenie o 111 km/h. Natomiast 30 lipca w miejscowości Janówek w pow. grójeckim, kierujący volkswagenem przy ograniczeniu do 50 km/h, jechał 156 km/h - przekroczenie o 106 km/h. Oba wykroczenia popełniono w obszarze zabudowanym" - podał.



Najwięcej naruszeń zarejestrowały fotoradary w Rudzie Śląskiej przy al. Powstań Śląskich - 2,2 tys., odcinkowy pomiar prędkości w Lubinie - 2,7 tys. naruszeń, urządzenie RedLigh w Mrokowie - 770 naruszeń.



Mandaty po nowemu

Od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Za przekroczenie prędkości o 71 km/h mandat wynosi 2500 tys. zł, a w warunkach recydywy kwota wzrasta do 5 tys. zł. Za rozmowę przez telefon w czasie jazdy zapłacimy 500 zł.





/ RMF FM /

Mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł.



Kwoty wzrastają dwukrotnie w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł.