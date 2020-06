W sobotę w Polsce utonęło sześć osób - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przypomina też o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Zdj. ilustracyjne / Maciej Nycz / Archiwum RMF FM

Informacja o sześciu osobach, które utonęły w sobotę, została opublikowana na profilu RCB na Twitterze.





Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? RCB przypomina, że pływać można tylko w wyznaczonych miejscach i nigdy nie powinno się wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających. Radzi także, aby wkładać kapok, gdy wypoczywamy na łódce, kajaku bądź rowerze wodnym.



RCB zaleca również, by nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku i nie wbiegać do niej, gdy jest się rozgrzanym. Trzeba też stosować się do poleceń ratownika.