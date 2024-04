W najbliższą sobotę odbędzie się pogrzeb Damiana Sobola, który zginął w izraelskim ostrzale konwoju humanitarnego w Strefie Gazy. Zostanie pochowany na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. Ciało Polaka we wtorek zostało przetransportowane do rodzinnego miasta.

W sobotę pogrzeb Damiana Sobola, który zginął w Strefie Gazy w izraelskim ostrzale / AA/ABACA / PAP/EPA

O przygotowaniach do uroczystości poinformował w mediach społecznościowych prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.



Ceremonię pogrzebową poprzedzi msza św. w kościele pod wezwaniem świętego Józefa przy ulicy św. Jana Nepomucena. Rozpocznie się o 10:00. Po zakończeniu mszy zostanie utworzony kondukt żałobny, który przemaszeruje na Cmentarz Główny do wejścia nr 4 od ulicy Przemysława. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się około godziny 11.30-12.00.



W ostatnim pożegnaniu Damiana Sobola może chcieć uczestniczyć wiele osób. Dlatego urząd miasta wyznaczy parkingi, na których będzie można zostawić auto. Będą też autobusy, które przewiozą żałobników na cmentarz, ponieważ kondukt żałobny będzie miał do przejścia na cmentarz około dwóch kilometrów.

Polak wśród siedmiu ofiar ataku

Do ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen, której wolontariuszem był Damian Soból, doszło 1 kwietnia. Konwój został ostrzelany z powietrza w nadmorskim mieście Dajr al-Balah położonym w centralnej części Strefy Gazy. Zginęło siedem osób. Wśród ofiar byli też obywatele Australii i Wielkiej Brytanii, jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim oraz palestyński kierowca.

12 kwietnia wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski poinformował, że ciało Damiana Sobola jest już w Polsce.