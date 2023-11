W sobotę w Sosnowcu otwarte zostanie Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium. W placówce, która zastąpi dawne niewielkie egzotarium z kilkudziesięcioletnią tradycją, trwają ostatnie przygotowania i prace wykończeniowe. Wewnątrz na zwiedzających czekają: akwaria, terraria i woliery ze zwierzętami oraz piękne rośliny.

Pancernik w Egzotarium w Sosnowcu / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

W środku przede wszystkim mamy trzy główne strefy: strefę tropikalną, śródziemnomorską oraz pustynną - kaktusiarnię. Na samym dole mamy piękne akwaria - wymienia dyrektor placówki Marlena Siwiec.

To, co łączy nowe i stare egzotarium to część zwierząt i roślin, a także umieszczony przy wewnętrznym zbiorniku wodnym w strefie wejściowej wodotrysk przedstawiający dziewczynkę z dzbanem.

W nowym Egzotarium zwiedzanie rozpoczyna się na poziomie -1, gdzie znajdują się akwaria i terraria, m.in. z wężem chińskim ze starego egzotarium.

Największe akwarium, poświęcone wodom Amazonki, ma 35 tys. litrów. Na parterze powstała palmiarnia ze strefami: klimatu śródziemnomorskiego, pustynną i tropikalną, która nie jest, jak wcześniej, tylko ogrodem botanicznym - sprowadzono tam wiele zwierząt, wśród nich papugi, tukany, żółwie i legwany. Stamtąd rampa kieruje na piętro, gdzie znajdują się sale lekcyjne, przestrzeń wystawiennicza, minikino dla dzieci i kawiarnia.

Teren wokół Centrum Edukacji Ekologicznej zaprojektowano jako łączące się strefy: wejściową, edukacyjno-wypoczynkową, strefę z wolierami oraz parkową.

Akwaria w Egzotarium w Sosnowcu / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Od soboty Egzotarium będzie można oglądać samodzielnie, ale można też zarezerwować oprowadzanie z przewodnikiem.

Wizyty z przewodnikiem trzeba sobie rezerwować wcześniej, ponieważ już do połowy stycznia mamy ciężko z terminami. Zainteresowanie jest olbrzymie: i sprzedażą biletów online, która rozpoczęła się wczoraj i sprzedażą stacjonarną, gdzie mamy zapisy. Są już także zainteresowani naszymi zajęciami, które ruszą w grudniu - podkreśliła Siwiec.

Egzotarium korzysta z odnawialnych źródeł energii. W ramach inwestycji wykonano panele fotowoltaiczne. Ponadto wody deszczowe pochodzące z połaci dachowej będą wykorzystywane do podlewania terenów zielonych. Budynek jest w znacznym stopniu zautomatyzowany: systemy utrzymywania temperatury, wilgotności, nasłonecznienia, otwierania okien działają automatycznie, choć pod kontrolą pracowników.

Ezgotarium w Sosnowcu / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Historia sosnowieckiego egzotarium sięga czasów przedwojennych.

Ówczesne władze miejskie wyszły z inicjatywą założenia na terenie Starego Sosnowca parku o powierzchni 4,8 ha "zgodnego z trendami modernistycznymi". Po wojnie park podzielono na części. Jedną z nich przeznaczono na ogród dendrologiczny i obsadzono różnymi gatunkami drzew i krzewów. Na obszarze przylegającym do dzisiejszej ul. Piłsudskiego umieszczono palmiarnię i akwarium, później określone łącznie jako egzotarium. Otwarcie obiektu nastąpiło w 1956 r.

Umowę na przebudowę Egzotarium wartą blisko 64 mln zł brutto władze Sosnowca podpisały w lipcu 2020 r.

Bilety do Egzotarium online normalne kosztują 37 zł, a ulgowe 27 zł (kupione stacjonarnie o 2 zł więcej). Zniżki przewidziano m.in. dla posiadaczy Sosnowieckiej Karty Miejskiej rodzin oraz grup.