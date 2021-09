W poniedziałek w Rzeszowie uruchomiona została placówka wsparcia dziennego Przystań. Korzystać z niej mogą dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Całkowita wartość projektu, w ramach którego otworzona została placówka to 1,3 mln zł.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Zdaniem prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka, otwarcie Przystani to "prawdziwy sens działań rewitalizacyjnych podejmowanych przez miasta".

W prawdziwej rewitalizacji nie chodzi tylko o to, by coś odnowić, odmalować, ale by taką przestrzeń wypełnić życiem. I tak jest w Przystani - podkreślił.

Ze świetlicy korzysta już 12 dzieci, a docelowo będzie mogło korzystać 25. Jak zaznaczył Fijołek, będzie to miejsce, gdzie młodzi ludzie będą mogli pożytecznie spędzić czas, integrować się i zawierać przyjaźnie oraz odrabiać lekcje.

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 18, znajduje się na parterze budynku przy placu Wolności 4. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną fachową opiekę pedagogiczną, biorą też udział w rozmaitych zajęciach i warsztatach m.in. artystycznych, teatralnych i tańca współczesnego.

Projekt w ramach, którego powstała placówka prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Został on dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego. Całkowity budżet projektu to 1,3 mln zł z tej kwoty unijne dofinansowanie to 1,2 mln zł.