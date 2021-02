Poniedziałek zapowiada się słonecznie, jednak w nocy i do południa miejscami spodziewane są mgły. Widzialność może być ograniczona do 100 metrów. IMGW wydało alert na razie dla Warmii i Mazur oraz Podlasia.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W niedzielę temperatura maksymalna wynosi od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 8 stopni Celsjusza w centrum kraju do nawet 14 stopni na południowym zachodzie.

Niewątpliwie wiosenna pogoda, nie zimowa, jak w ostatnim czasie - podkreślił synoptyk IMGW Jakub Gawron. Na północnym wschodzie jeszcze jest więcej chmur, ale tam też miejscami będą pojawiać się rozpogodzenia - dodał.

W nocy z niedzieli na poniedziałek również ma być pogodnie. Więcej chmur jedynie na północnym wschodzie w kraju. Należy jednak nastawić się na to, że miejscami będzie mgliście - powiedział synoptyk. Te mgły, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, będą marznące, ponieważ temperatura będzie na minusie. Widzialność będzie ograniczona do 100 metrów - wskazał.



Jak dodał, alert przed gęstymi mgłami obowiązuje już na Warmii i Mazurach oraz na północy Podlasia. Spodziewamy się, że będą one tam gęste i będą utrzymywać się dość długo. W innych miejscach kraju mgły również mogą utrzymywać się jeszcze jutro do południa, też z widzialnością 100-200 metrów - mówił.



Zgodnie z prognozą Instytutu poniedziałek, podobnie jak niedziela, zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna jutro wyniesie od 4 stopni na Suwalszczyźnie do ok. 8-9 stopni w centrum Polski i ok. 12 stopni Celsjusza na południowym zachodzie - powiedział synoptyk.