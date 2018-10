Najdłuższy "woonerf" w Polsce powstaje w Łodzi. To ulica, ze spowolnionym ruchem, gdzie piesi i rowerzyści mają priorytet. Ulica będzie mierzyła ponad pół kilometra.

Przebudowany odcinek ulicy Pogonowskiego w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Na ulicy Pogonowskiego (która cała zamieni się w woonerf) rozpoczęło się układanie nowej nawierzchni. Mieszkańcy, jednak, mają mieszane uczucia.



Dobrze oceniam, na pewno będzie bardzo ładnie - mówi jedna z mieszkanek Polesia. Inna ma wątpliwości. Nie wiem, trudno powiedzieć, jak się to sprawdzi. Myślę, że będzie to bardzo dobre dla ludzi takich, którzy siedzą z piwkiem - podkreśla.



Teraz będzie zdecydowanie lepiej, niż przedtem. Może kiedyś będzie ładnie - zastanawia się głośno inna łodzianka.



Prace na ulicy Pogonowskiego w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Na razie to jest utrudnienie dla mieszkańców, ale później... na pewno będzie ładnie. Będą drzewka; będzie inaczej. Teraz jednak ta przebudowa za długo trwa i do mieszkania się wnosi kurz, piach i trudno poruszać się po tej ulicy - dodaje kobieta.

Po zakończeniu prac, związanych z przebudową wodociągu przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, wykonawca przystąpił do prac drogowych - tłumaczy zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich Katarzyna Mikołajec.



Na przebudowywanej ul. Pogonowskiego, pomiędzy ul. Zieloną a Al. 1 Maja, pojawiły się pierwsze elementy nowej drogi. Na początku przebudowano skrzyżowanie z Al. 1 Maja, a teraz układane są chodniki - dodaje.



Ulica Pogonowskiego na całej długości będzie ulicą o uspokojonym ruchu z dużą ilością zieleni. Do tej pory na tym odcinku było jedno drzewo, a po zakończeniu prac będzie ich 50 - dodaje Bartosz Zimny z Zarządu Inwestycji Miejskich.



Do tego oczywiście ozdobne krzewy tak, jak ma to miejsce na przebudowanym (w ubiegłych latach) odcinku od Legionów do 1 maja - tłumaczy.



Inwestycja ma zakończyć się do grudnia tego roku.

(ug)