Ponad 7 tys. uczestników zgłosiło swój udział w rozpoczętej w Katowicach 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przeszło dwie trzecie z nich osobiście odwiedzi katowickie centrum kongresowe, pozostali będą uczestniczyć w debatach online.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, gdzie odbywa się XIII Europejski Kongres Gospodarczy / Andrzej Grygiel / PAP

13. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach potrwa trzy dni. Zaplanowanych jest ponad sto dyskusji panelowych.

Wśród wiodących tematów tegorocznego kongresu są m.in. odbudowa gospodarki po pandemii czy zielona transformacja, stawiająca przed firmami nowe wyzwania, modyfikując strategie i przesuwając biznesowe priorytety.

Szef Rady Programowej kongresu, b. premier i b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek przypomniał, iż podczas kolejnych edycji na kongresie poruszano tematy najważniejsze w danym czasie dla Polski i Europy.

Podczas pierwszego kongresu w 2009 r. zajmowaliśmy się kryzysem, który był wówczas dotkliwy. Potem były skutki kryzysów energetycznych, przygotowanie Polski do prezydencji w UE, wielkie inwestycje związane z napływem środków z Unii Europejskiej, plan Junckera, a rok temu Europejski Zielony Ład i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - wyliczał Buzek. Wskazał, że wiodącymi tematami kongresu każdorazowo są zagadnienia, mające ogromny wpływ na to, co będzie działo się w gospodarce i polityce w kolejnych latach.

Stoiska w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Uczestników 13. edycji kongresu powitali w Katowicach gospodarze miasta i regionu. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek nawiązał do szpitala tymczasowego dla chorych na Covid-19, który do wiosny działał właśnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie obecnie odbywa się kongres. To miejsce w ostatnich miesiącach uratowało ponad tysiąc ludzkich istnień - podkreślił wojewoda śląski.

W agendzie rozpoczętego kongresu znalazły się m.in. takie zagadnienia jak odbudowa europejskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią, zielona transformacja, wyzwania cyfryzacji oraz dyskusje wokół programu Polski Ład. W dorocznym spotkaniu biorą udział przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej, szefowie wiodących firm oraz instytucji wsparcia biznesu, a także naukowcy i eksperci.

W programie przewidziano liczne debaty dotyczące m.in. transformacji energetycznej, cyfryzacji, e-commerce, nowych technologii, rozwoju sztucznej inteligencji, ochrony zdrowia czy samorządu. Po raz szósty kongresowi towarzyszy poświęcone startupom wydarzenie European Tech and Start-up Days.

Organizowany od 2009 r. Kongres należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. Rekordowa pod względem frekwencji była edycja kongresu w 2019 roku, kiedy w imprezie i wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło ponad 15,5 tys. osób.

W ubiegłym roku, kiedy z powodu pandemii kongres miał charakter hybrydowy (odbywał się stacjonarnie i online), katowickie centrum kongresowe odwiedziło ok. 3,5 tys. osób, a trzykrotnie więcej obserwowało debaty online. Oszacowano, iż unikalna liczba użytkowników, którzy obejrzeli wybrane sesje w internecie, przekroczyła 100 tys. Było to największe hybrydowe wydarzenie w Polsce.