Z Jeziora Dywickiego pod Olsztynem wydobyto torbę z ludzkimi szczątkami. Nurkowie z Fundacji "Na Tropie" poszukiwali w tym miejscu ciała zaginionej w 1996 roku Joanny Gibner. Trzy tygodnie po ślubie 23-latkę zabił mąż. Nigdy nie zdradził, gdzie ukrył jej ciało. Przez lata utrzymywał najpierw, że Joanna zaginęła, potem że go porzuciła i wyjechała za granicę. Sprawa zabójstwa wyszła na jaw po latach, kiedy związał się z inną kobietą. Mężczyzna został skazany za zabicie żony, wyrok odsiedział w więzieniu, a następnie wyjechał do Anglii, gdzie zmarł. Teraz wszystko wskazuje na to, że 24 lata po zniknięciu Joanna Gibner została odnaleziona.

