Uzbrojeni policjanci w domu organizatora Marszu Niepodległości. Kulisy interwencji

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Siedmiu uzbrojonych policjantów, pilna interwencja i zarzuty o próbę destabilizacji przygotowań do Marszu Niepodległości oraz wprowadzanie chaosu – tak wyglądała sobota w mieszkaniu Bartosza Malewskiego - prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Policja bada sprawę fałszywego zgłoszenia o rzekomym zabójstwie, a sam zainteresowany nie wyklucza, że padł ofiarą celowej prowokacji.

W sobotę Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV odebrała zgłoszenie o możliwym zabójstwie i groźbie samobójstwa w jednym z mieszkań na warszawskiej Woli. Informacja ta natychmiast postawiła służby w stan najwyższej gotowości. Policjanci, uprzedzeni o potencjalnym zagrożeniu życia, potraktowali sprawę jako pilną, choć nie wykluczali, że może to być fałszywy alarm.

Pod wskazanym adresem funkcjonariusze zastali prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości - Bartosza Malewskiego. Mężczyzna przebywał w mieszkaniu sam i – jak twierdzi – był zaskoczony skalą interwencji. Policja tłumaczy, że w przypadku tak poważnych zgłoszeń nie ma możliwości odstąpienia od działań, dopóki nie zostanie zweryfikowane zagrożenie.

Próba wywarcia presji?

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości nie kryje oburzenia całą sytuacją. W oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że w jego mieszkaniu pojawiło się siedmiu policjantów wyposażonych w kamizelki kuloodporne, tarcze i broń palną. Po krótkiej, lecz intensywnej akcji funkcjonariusze wykluczyli zagrożenie i zakończyli interwencję.

Zdaniem prezesa, cała sytuacja może być próbą zastraszenia lub wywarcia presji w związku z jego działalnością społeczną i zawodową. Przypomniał, że w ostatnich dniach reprezentował jednego z zatrzymanych podczas protestów przy Trybunale Konstytucyjnym, co mogło narazić go na większą ekspozycję medialną i nieprzychylność niektórych środowisk.

„Ktoś posłużył się funkcjonariuszami jak narzędziem i doprowadził do wysłania uzbrojonego oddziału pod drzwi niewinnego człowieka. Teraz wyjaśnienia wymaga przede wszystkim to, kto świadomie wprowadził ich w błąd i w jakim celu. Hipotez jest kilka” - napisał Malewski.

Fałszywe alarmy i groźby – narzędzie destabilizacji?

To nie pierwszy raz, kiedy organizator Marszu Niepodległości otrzymuje groźby lub staje się celem fałszywych zgłoszeń. Jak sam przyznaje, podobne sytuacje miały miejsce w poprzednich latach, a każda z nich była dokumentowana i zgłaszana odpowiednim organom ścigania.

Tym razem prezes nie wyklucza, że za incydentem mogą stać zagraniczne służby, których celem jest destabilizacja państwa. „Trzeba brać pod uwagę także możliwość prowokacji rosyjskich lub białoruskich służb, obliczonej na destabilizowanie państwa, pogłębianie podziałów i podważanie zaufania do polskiej policji” - zaznaczył.

Policja prowadzi postępowanie w sprawie fałszywego zawiadomienia o przestępstwie oraz naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. O sprawie została poinformowana także Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Marsz Niepodległości odbędzie się zgodnie z planem

Mimo nieprzyjemnych wydarzeń organizatorzy zapewniają, że Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada, a przygotowania trwają zgodnie z harmonogramem. Prezes Stowarzyszenia podkreśla, że groźby i fałszywe alarmy nie zniechęcą go do dalszej działalności publicznej ani do pełnienia obowiązków obrońcy.

„Przygotowania trwają. Groźby i fałszywe zgłoszenia nie skłonią mnie do rezygnacji z działalności publicznej ani z obowiązków obrońcy” - podkreślił Malewski.