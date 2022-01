Tarnowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy więzili w mieszkaniu i pobili 28-latka. Mężczyźnie udało się uciec - wyskoczył przez okno na trzecim piętrze kamienicy. Z licznymi złamaniami i obtarciami trafiła do szpitala.

Jak przekazała tarnowska policja, do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu. Funkcjonariusze zostali wezwani do interwencji w związku z wypadkiem. Mężczyzna wyskoczył z okna mieszkania na trzecim piętrze kamienicy w centrum miasta. Ratownicy medyczni zabrali 28-latka do szpitala. Poszkodowany miał liczne złamania i obtarcia.

Początkowo podejrzewano, że mężczyzna został wypchnięty lub wyrzucony. W trakcie dochodzenia funkcjonariusze ustalili jednak, że 28-latka wbrew jego woli przetrzymywali i pobili dwaj napastnicy - 19- i 21-latek. Mężczyzna wykorzystując nieuwagę oprawców, wyskoczył z okna mieszkania na trzecim piętrze (wysokość ok. 10 m) i upadał na chodnik.



Napastnikom postawiono zarzuty pobicia i bezprawnego przetrzymywania, a także posiadania narkotyków. Trafili do aresztu na dwa miesiące. Grozi im do pięciu lat więzienia.