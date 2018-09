Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, Lubelszczyzna - to tam najbardziej daje się we znaki gwałtowny wiatr. Strażacy wyjeżdżają głównie do połamanych drzew i konarów. W sumie całym kraju od wczoraj wieczora interweniowali blisko tysiąc razy. W całym kraju bez prądu o poranku jest 160 tys. odbiorców. W małopolskiej Rabce ranne zostało 5-letnie dziecko. Spadły na nie linie energetyczne zerwane przez powalone drzewo. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązuje w 9 województwach.

REKLAMA