Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące żywności. Chodzi o partię sznycli z fileta z kurczaka. Partia ta została wycofana ze względu na obecność bakterii salmonelli.

/ fot. GIS /

Salmonellę wykryto w 2 z 5 próbek produktu sznycel z fileta z kurczaka.

Szczegóły dotyczące produktów – informacja GIS:

Nazwa produktu: Sznycel z fileta z piersi kurczaka 300G

Numer partii: 2272003053

Termin przydatności do spożycia: 07.03.2021

Producent: Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K 2 w Kutnie, ul. Południowa 4, 99-300 Kutno Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn

Zakład Animex Kutno, po otrzymaniu informacji o wykryciu salmonelli, rozpoczął procedurę wycofania produktu z rynku.

Firma Animex jest dostawcą sieci Lidla i Biedronki.

Salmonella - co to jest

Bakterie Salmonella enterica są odpowiedzialne za większość zatruć pokarmowych. Najniebezpieczniejsze są jaja i surowy drób. Ale można je też spotkać na rybach, nabiale, wyrobach garmażeryjnych i opakowaniach po jajach.

Bakterie salmonelli dobrze się przechowują w lodówce, a nawet w zamrażalniku. Chlor też im nie zaszkodzi. W sprzyjających warunkach (ciepło, wilgoć, obecność białka) bakterie mogą żyć poza organizmem żywym przez kilka miesięcy,

Salmonella jako organizm żywy, może się przemieszczać i zakazić teoretycznie czysty produkt. Wystarczy np. położyć kiełbasę na opakowaniu po jajkach. Po zjedzeniu takiej kiełbasy salmonella dostanie się do naszego przewodu pokarmowego.

Najwięcej bakterii salmonelli jest na skorupkach jaj. Stamtąd, po rozbiciu jajka, mogą przeniknąć do środka potrawy. Dlatego też w miejscach zbiorowego żywienia - m.in. na stówkach w szkołach czy przedszkolach - nie powinno się podawać jajecznicy, jaj sadzonych, kremów z jaj ucieranych czy własnej roboty majonezów.

W domu, przed rozbiciem jajka trzeba je włożyć na 10 sekund do wrzącej wody. To wystarczy by zabić bakterie i zjeść bezpieczną jajecznicę.

/ foto. pixabay /

O czym więc trzeba pamiętać?

- Pałeczki salmonelli giną w temperaturze 60-65 st. C, można więc uniknąć zatrucia podgrzewając potrawy; wystarczy produkty ugotować, upiec bardzo dobrze usmażyć.

- Jaja przyniesione do domu trzeba sparzyć wrzątkiem i dopiero wówczas przełożyć do odpowiedniej kieszeni lodówki.

- Opakowanie po jajkach najlepiej od razu wyrzucić.

- Wydzielamy miejsce w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak, aby nie stykały się z innymi produktami.

- Drobiowe surowe mięso (także mielone) przechowuje się tylko szczelnie zapakowane.

- Mięso drobiowe, niedopieczone, niedosmażone też może być źródłem zakażenia.

- Przechowujemy żywność w niskiej temperaturze, zapobiegamy rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności, całkowite rozmrażanie drobiu, mięsa, ryb i ich przetworów stosujemy tylko przed przystąpieniem do smażenia, pieczenia, gotowania.

- Po użyciu deseczek i noży do obróbki mięsa czy drobiu należy je dokładnie umyć detergentem i wyparzyć. Praktyczniejsze są deseczki plastykowe. Drewniane mogą być siedliskiem salmonelli.

Objawy zatrucia Salmonellą

Objawy zatrucia występują najczęściej od 6 do 72 godzin po spożyciu skażonego posiłku. Pierwszymi oznakami salmonellozy są biegunka, mdłości, wymioty, tępy ból brzucha. Zaburzeniom tym zwykle towarzyszy gorączka (do 39 st. C), ból głowy, dreszcze, ogólne rozbicie. Silne zatrucie może prowadzić nawet do zgonu, ale współcześnie już się to rzadko zdarza.

Salmonellozę trzeba leczyć w szpitalu, pod kontrolą lekarza.

Po przebyciu choroby pałeczki mogą być wydalane z kałem przez kilka tygodni lub miesięcy i mogą zakażać otoczenie.