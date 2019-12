Opady marznącego deszczu powodującego gołoledź wystąpią niemal w połowie Polski i potrwają przynajmniej do środy – wynika z orientacyjnej prognozy zagrożeń opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Orientacyjna prognoza wydana na trzy dni zawiera informacje o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne - wyjaśnił IMGW.

W niedzielę i poniedziałek rano można się spodziewać marznącego deszczu powodującego gołoledzie w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Ponadto w nadmorskich powiatach woj. pomorskiego przewidywane jest wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, a w porywach do 70 km/h.



Zgodnie z orientacyjną prognozą w kolejnych dwóch dniach zagrożenia mają ustąpić na Warmii i Mazurach (od wtorku) i na Pomorzy Gdańskim (od środy). Pojawią się za to na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku.