Uwaga na burze z gradem. IMGW wydał alerty prawie dla całego kraju - ostrzegło na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

"Opady podczas burzy mogą osiągać nawet 60 mm, a porywy wiatru 80 km/h". "Uważajcie!" - poinformowało na Twitterze RCB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Alerty drugiego stopnia IMGW przed burzami z gradem obejmują województwa: mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, a także część małopolskiego i świętokrzyskiego.



Synoptycy ostrzegają, że w tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą ulewne opady deszczu od 30 do 40 mm, a lokalnie - w przypadku kumulacji opadów - nawet do 60 mm. Opadom towarzyszyć będzie także silny wiatr, osiągający w porywach 80 km/h. Lokalnie należy spodziewać się także opadów gradu.



Ponadto Instytut wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obejmują one województwa: opolskie, łódzkie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.



Jak podał IMGW, w tych regionach Polski prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru sięgające do 80 km/h. Miejscami może również spaść grad.



Ostrzeżenia obowiązują do północy, a miejscami także do rana.



