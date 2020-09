Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał zarządzenie dotyczące podziału obowiązków kierownictwa resortu. Zapisano w nim m.in., że w czasie nieobecności ministra pracami resortu kieruje wiceminister Waldemar Kraska.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Jak poinformował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, na remontowanym odcinku autostrady A4 między węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle w sobotę rozpoczął się kolejny etap prac. W okolicy MOP-u Wysoka cały ruch zostanie przeniesiony na jezdnię południową (kierunek na Katowice). Wprowadzono także ograniczenie prędkości do 60 km/h. W obu kierunkach jazdy kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu.



GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do oznakowania. Informacje o prowadzonym remoncie są wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Na dojazdach i na długości remontu zapewniona jest woda dla kierowców, a na dojazdach do remontu ustawione są toalety przenośne.



Zakres prac przewidzianych remontem na odcinku ok. 12 km opolskiego odcinka A4 obejmuje m.in. wymianę całej warstwy ścieralnej i wiążącej oraz odcinkowo podbudowę, remont odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. W ramach prac przeprowadzony zostanie remont obiektów mostowych, montaż punktowych elementów odblaskowych, profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą. Zamontowane zostaną bariery linowe na przejazdach awaryjnych oraz wymienione bariery betonowe. Remont ma się zakończyć do końca listopada 2020 roku.