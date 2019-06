W poniedziałek i wtorek kierowcy przejeżdżający autostradową obwodnicą Poznania muszą się liczyć z kolejnymi utrudnieniami związanymi z rozbudową A2. Do końca roku na poznańskim odcinku trasy w obu kierunkach powstanie trzeci pas ruchu.

Zdj. ilustracyjne / Tytus Żmijewski / PAP

W poniedziałek oraz we wtorek w godzinach 7:00-19:00 dla kierowców jadących w kierunku Warszawy dostępny będzie tylko jeden pas ruchu. Zwężenie obejmuje trzykilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Komorniki. W tym czasie układana będzie docelowa warstwa nawierzchni.



"W tych dniach, kierowcom z Poznania i okolic, którzy na co dzień korzystają z obwodnicy sugerujemy wybór alternatywnej trasy" - podała spółka Autostrada Wielkopolska.

Trzeci pas ruchu zostanie dobudowany na odcinku od węzła Poznań Krzesiny do węzła Poznań Zachód.



Utrzymując obecne tempo, trzy pasy ruchu w obu kierunkach na odcinku 16 km oddamy jeszcze w tym roku. Współpracujemy z solidnym wykonawcą, a nasza inwestycja bardzo odbiega od innych realizowanych obecnie. Obserwujemy to, co dzieje się w branży. Zrywanie kontraktów czy schodzenie pracowników z placu budowy jest ostatnio niestety dość częstym zjawiskiem - powiedziała rzeczniczka AWSA Zofia Kwiatkowska.

Prace na autostradowej obwodnicy Poznania rozpoczęły się w marcu. Na liczącym 16 km odcinku pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Poznań Krzesiny wybudowany zostanie trzeci pas ruchu w każdym kierunku, odcinek będzie miał zmodernizowaną nawierzchnię. Będzie ona w pełni przystosowana do większego natężenia ruchu, wymienione zostaną bariery ochronne i całe oświetlenie.



Wzdłuż całej trasy wybudowane będą nowe ekrany akustyczne, a istniejące - będą rozbudowane. Ponadto na odcinku liczącym 27 km pomiędzy Nagradowicami i Gołuskami powstanie 10 tablic na bieżąco informujących kierowców o sytuacji na drodze.