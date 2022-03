Nie będzie w polskim prawie przepisów o bezkarności urzędników, dopuszczających się niegospodarności lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych w czasie wojny w Ukrainie. Posłowie zdecydowali o ostatecznym kształcie ustawy o zasadach pomocy dla ukraińskich uchodźców i przyjęli senacką poprawkę wyrzucającą z niej sporny przepis.

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie / PAP/Radek Pietruszka /

Rząd przegrał głosowanie, mimo że za odrzuceniem poprawki opozycji było więcej posłów niż przeciwko.

To dlatego, że do odrzucenia poprawki Senatu potrzebna jest tzw. większość bezwzględna, co przy 456 posłach na sali wymaga 229 głosów. Za przepisami o bezkarności urzędników było 228 posłów, przeciw - 227.

Od głosu wstrzymał się tylko Paweł Kukiz z Kukiz'15.

W głosowaniu nie wzięło udziału czterech posłów: Kacper Płażyński (PiS), Przemysław Koperski (Lewica), Grzegorz Braun (Konfederacja) i Paweł Szramka (Polskie Sprawy).

"Ten wynik wywoła w klubie PiS surowe konsekwencje"

Wynik głosowania prawdopodobnie wywoła w klubie PiS surowe konsekwencje, bo aż troje jego posłów: Teresa Hałas, Anna Siarkowska i Sławomir Zawiślak głosowało z opozycją, a Kacper Płażyński nie wziął udziału w głosowaniu - komentuje reporter RMF FM Tomasz Skory. W tej sytuacji nawet dwa głosy posłów Kukiz'15 nie mogły pomóc. Gdyby posłowie PiS zachowali dyscyplinę - wygraliby to głosowanie - dodaje nasz dziennikarz.

Co zakładały kontrowersyjne przepisy?

Wykreślony z ustawy przepis o tzw. bezkarności urzędniczej depenalizowałby złamanie dyscypliny finansów publicznych i przekroczenie uprawnień, jeśli sprawca, w tym samorządowiec, dopuściłby się tego, działając w celu m.in. ochrony życia lub zdrowia wielu osób, w czasie wojny przeciw Polsce albo działań zbrojnych lub okupacji na terytorium RP, państwa UE, NATO czy innego państwa graniczącego z Polską.

W przypadku przedsiębiorców dotyczyłoby to niegospodarności w okresie wojny, ale również czasu obowiązywania w Polsce m.in. stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ustawa o pomocy Ukraińcom: co gwarantuje?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji.

Większość przepisów ustawy nie dotyczy Ukraińców, którzy przebywali w Polsce legalnie przed wojną. Terminy ważności ich wiz i zezwoleń na pobyt, które upłynęłyby w czasie wojny, zostaną jednak na jej mocy wydłużone do końca roku.