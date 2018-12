"​Dzisiaj ogłosiliśmy przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną" - poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Przetarg dotyczy budowy portu osłonowego od strony morza, śluzy, dwóch mostów obrotowych, samego przekopu i budowy sztucznej wyspy, na którą trafi urobek. Wstępny czas na składanie ofert wynosi 2 miesiące - informuje reporter RMF FM.

Widok na plażę Zatoki Gdańskiej na wysokości miejscowości Nowy Świat na Mierzei Wiślanej / Adam Warżawa / PAP

Dla nas to niezwykle ważny dzień - zaznaczył Marek Gróbarczyk. Przypomniał, że zapowiadał, iż przetarg uda się ogłosić jeszcze w grudniu i zostało to zrealizowane. Udało się bowiem, jak dodał, uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia.

Myślę, że w ciągu trzech miesięcy jesteśmy w stanie to rozstrzygnąć - powiedział Gróbarczyk.



Zastrzegł, że przetarg został ogłoszony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, więc zawsze mogą zdarzyć się np. protesty oferentów. Zwrócił jednak uwagę, że to specyficzna inwestycja. Dlatego jestem optymistą - zaznaczył.



Szef MGMiŻŚ już 5 grudnia mijającego roku, podczas prezentacji dokonań jego resortu, wyrażał nadzieję "z dużą dozą pewności", że w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną.



Przekop nazywał wtedy "sztandarową inwestycją". Mam gorącą nadzieję, że już za kilka tygodni, więc jeszcze w grudniu, będziemy mogli poinformować o tym, że został uruchomiony przetarg na budowę i na wyłonienie wykonawcy kanału żeglugowego - mówił.



Z danych przedstawionych wtedy przez resort gospodarki morskiej wynika, że w 2018 r. odbyły się prace przygotowawcze. Do końca roku zostanie wydana decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę i zostanie ogłoszony przetarg - stwierdzało ministerstwo. MGMiŻŚ wskazuje, że zakończenie robót budowlanych i "oddanie do użytkowania kanału żeglugowego planowane jest na 2022 rok".



Zgodnie z informacjami MGMiŻŚ podstawą realizacji inwestycji jest Uchwała Rady Ministrów z 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego o nazwie "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w latach 2016-2022". Celem programu - zaznacza resort - jest zapewnienie bezpieczeństwa i obronności w regionie poprzez otwarcie Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie oraz na inne istniejące drogi wodne.



Kanał żeglugowy ma doprowadzić także do zniesienia istniejących barier infrastrukturalnych, które ograniczają rozwój północno-wschodniej części Polski - informowało MGMiŻŚ. Według resortu jego realizacja będzie również gwarancją swobodnej żeglugi statków.



Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln złotych. Będzie finansowana w całości z budżetu państwa. Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.



Według proponowanych rozwiązań, kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich, tj. zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości 20 m.

oprac.