Wysokie temperatury i burze z gradem będą występować prawie w całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia meteorologiczne dla piętnastu województw.

IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami z gradem dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego.

Częściowo ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami z gradem obowiązują dla pięciu województw. Wysokie temperatury i burze będą występować w północnej części woj. małopolskiego i podkarpackiego, centralnej i północnej części woj. śląskiego, centralnej i wschodniej części woj. wielkopolskiego oraz wschodniej części woj. opolskiego.



Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują w sześciu województwach: zachodnio-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim oraz północno-zachodniej części woj. wielkopolskiego, a także zachodniej i centralnej części woj. opolskiego i zachodniej części woj. lubelskiego.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia tylko przed burzami z gradem obowiązują w zachodniej i centralnej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz w południowej części województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.



Obecnie burze z gradem występują w woj. łódzkim oraz we wschodniej części woj. pomorskiego, w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, a także we wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego i woj. wielkopolskiego.



Jak informuje IMGW, ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewidywane są niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, powodujące duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność. Należy śledzić komunikaty i pogodę oraz przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze.



Przed niebezpieczeństwami związanymi z pogodą ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak poinformowało RCB, w sobotę utonęło pięć osób, a w tym sezonie 238 osób. "Upały i wakacje sprzyjają wypoczynkowi nad wodą, ale nie zwalniają nas z myślenia i zachowywania się zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa" - napisano. Należy pływać tylko w wyznaczonych miejscach i stosować się do poleceń ratownika. Nie można wchodzić do wody po alkoholu.