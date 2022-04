​Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson rozpoczyna wizytę w Polsce. "W tym wyjątkowo krytycznym momencie dla europejskiej polityki energetycznej moja wizyta w Polsce skupi się na staraniach UE, by jak najszybciej pozbyć się rosyjskiej energii" - przekazała RMF FM unijna komisarz, podkreślając, że cel ten można osiągnąć, przyspieszając przechodzenie na odnawialne źródła energii, poprawiając efektywność energetyczną oraz dywersyfikując dostawy energii.

Kadri Simson / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Komisarz weźmie udział Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, będzie także rozmawiać z minister Anną Moskwą na temat planu REPowerEU w sprawie odchodzenia od rosyjskiej energii, który ma być przyjęty przez KE w przyszłym miesiącu oraz na temat krytykowanego przez polskie władze pakietu przepisów dotyczących energii i klimatu "Fit for 55".

Jaka przyszłość przed Siekierkami?

Odwiedzę również elektrociepłownię Siekierki w Warszawie, aby lepiej zrozumieć plany odchodzenia od węgla w Polsce - ujawnia komisarz. Z takiego ciepła jak w Siekierkach korzysta 15 mln osób, a nowe przepisy pakietu "Fit for 55" w praktyce wyeliminują ciepłownie na węgiel, a nawet na gaz. Spotkanie z pracownikami Siekierek może być więc trudne, bo komisarz będzie musiała odpowiedzieć na pytanie, jaka jest zatem przyszłość przed Siekierkami.

Komisarz zapewnia, ze Bruksela robi wiele, aby sprawić, by transformacja energetyczna i zaprzestanie dostaw energii z Rosji dotknęły w jak najmniejszym stopniu zwykłych obywateli.

Od samego początku konsekwentnie mówiliśmy, że Europejski Zielony Ład musi zapewnić sprawiedliwą transformację dla wszystkich obywateli i krajów. (...) Od lata zeszłego roku Komisja podejmuje działania w celu złagodzenia bezprecedensowo wysokich cen energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, które zostały wywołane ożywieniem gospodarczym po pandemii koronawirusa, a teraz zostały zaostrzone przez rosyjską inwazję na Ukrainę.(...) W 2021 r. polski rząd otrzymał z Systemu Handlu Emisjami około 25 miliardów złotych - a duża część tych środków została wykorzystana jako wsparcie niedawnych działań polskiego rządu mających na celu ochronę konsumentów (takich jak obniżki taryf dla szkół i szpitali) - powiedziała.

Pod wrażeniem pomocy dla Ukrainy

Unijna komisarz bardzo chwali Polskę za pomoc udzielaną Ukrainie. Jestem też pod dużym wrażeniem polskich starań o eksport LNG na Ukrainę z polskiego terminala - mówi Kadri Simson. Ważnym zadaniem jest zaopatrzenie Ukrainy w paliwo, które jest potrzebne do wszelkiego rodzaju działań np. humanitarnych czy prac rolniczych.

Komisarz ujawnia, że prowadzone są rozmowy z państwami członkowskimi UE i krajami partnerskimi o darowiznach paliwa. Utworzyliśmy wspólnie z Wspólnotą Energetyczną fundusz, dzięki któremu można by dokonywać darowizn finansowych na dostawy paliw na Ukrainę. Zachęcam też i bardzo wspieram firmy, które zawierają umowy handlowe z Ukrainą, aby zaopatrywały ją w paliwa, pomimo wojny - mówi Simson.

Unijna komisarz wyjaśnia również, że Komisja koordynuje dostępność cystern kolejowych, które mogą przetransportować potrzebne paliwo na Ukrainę, koordynuje także przekazywanie przez kraje UE specjalistycznego sprzętu energetycznego dla Ukrainy. Wreszcie, prace Komisji skupiają się w dużej mierze na zapewnieniu bezpieczeństwa jądrowego na Ukrainie poprzez koordynację Europejskiej Grupy Regulatorów Bezpieczeństwa Nuklearnego (ENSREG) i udzielania wsparcia w celu wymiany uszkodzonego sprzętu w elektrowniach jądrowych - podkreśliła.

Simson: Zmniejszyć zależność od rosyjskiej energii

Komisarz mówi także o wnioskach z obecnego kryzysu. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej zmniejszyć naszą zależność od rosyjskiej energii. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna to dwa główne filary, na których powinniśmy budować naszą odpowiedź. Ale oczywiście w najbliższej przyszłości będziemy potrzebować importu energii, a zatem musimy kontynuować współpracę z innymi krajami w celu dywersyfikacji naszych dostaw z dala od Rosji. Musimy to zrobić w sposób zgodny z naszą ambicją osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy stulecia - zaznaczyła komisarz.

Kadri Simson weźmie udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym na zaproszenie byłego premiera, eurodeputowanego PO Jerzego Buzka.