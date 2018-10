Krakowscy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który poprzez jeden z portali internetowych chciał się umówić z 14-letnią dziewczyną. Usłyszał on zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych wobec małoletnich, za co grozi do dwóch lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne /Jacek Skóra /RMF FM

