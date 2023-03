Jest polsko-izraelskie porozumienie w sprawie wzajemnych wizyt edukacyjnych młodzieży obu krajów. Zawarli je szefowie dyplomacji Polski Zbigniew Rau oraz Izraela Eli Cohen. Jak deklaruje szef izraelskiego MSZ, to porozumienie otwiera drogę do powrotu do jego kraju polskiego ambasadora.

Minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau (P) i szef MSZ Izraela Eli Cohen / Marcin Obara / PAP Minister Rau, informując o wznowieniu wizyt edukacyjnych przekazał, że izraelska młodzież ma otrzymywać dodatkowo wiedzę na temat niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust, a także o wspólnej tysiącletniej historii Żydów i Polaków. Programy wizyt młodych Izraelczyków nie będą obejmowały wyłącznie wizyt w miejscach pamięci związanych z historią Holocaustu - przekazał. Program izraelskich wizyt edukacyjnych będzie obejmował nauczanie o historii Polski, "niemal tysiącletnim dziedzictwie Żydów polskich i tak samo długich relacjach polsko-żydowskich, które w wymiarze tysiąclecia miały najczęściej harmonijny charakter". Strony umówiły się też, że o bezpieczeństwo uczestników wizyt edukacyjnych dbać będą służby państwa przyjmującego. Oznacza to, że izraelskim wycieczkom w Polsce nie będą towarzyszyć ich uzbrojeni funkcjonariusze. Umowa przewiduje ponadto - wskazywał Rau - że ważnym elementem programu wzajemnych wizyt młodzieży będą spotkania rówieśników z Polski i z Izraela. Wspólne spotkania są najlepszym antidotum na krzywdzące i nieprawdziwe skojarzenia - powiedział minister. Szef MSZ Izraela Eli Cohen wyraził zadowolenie z podpisania porozumienia, które pozwoli na natychmiastowe wznowienie wyjazdów izraelskiej młodzieży do Polski. Nie chodzi tylko o delegacje młodzieży, ale o dialog o naszej historii - powiedział Cohen i wyraził nadzieję, że do Izraela przyjeżdżać będzie polska młodzież. Młodzi ludzie to jest nasza przyszłość, a wiedza o przeszłości jest kluczem do przyszłości - mówił. Na konferencji prasowej powiedział, że przyjechał do Polski, żeby odnowić relacje między krajami. Mam nadzieję, że powróci ambasador Polski do Izraela - mówił, podkreślając, że "powołanie ambasadora Polski w Izraelu pozwoli na wznowienie pracy dyplomatycznej, która jest potrzebna w świetle wyzwań, które przed nami stoją". Izraelska młodzież w Auschwitz na zdjęciu archiwalnym / Shutterstock W połowie czerwca zeszłego roku ministerstwo edukacji Izraela poinformowało o odwołaniu wyjazdów edukacyjnych do Polski dla uczniów szkół średnich. Ministerstwo uzasadniło swoją decyzję tym, że pojawiły się problemy, które uniemożliwiły właściwe i bezpieczne informowanie uczniów podczas podróży. Jak przekazywał polski MSZ, powrót do dotychczasowych zasad wycieczek młodzieży żydowskiej z udziałem uzbrojonych służb izraelskich nie jest możliwy. W ubiegłym tygodniu resort dyplomacji poinformował, że w ramach negocjacji między polskim a izraelskim rządem osiągnięto wstępne porozumienie ws. umowy o współpracy w zakresie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży. Zobacz również: Teatr Osterwy w Lublinie będzie współprowadzony przez ministerstwo

​Napad na pocztę na Szczepinie. Trwa policyjna obława

Pijana 68-latka uderzyła w radiowóz. Miała ponad 2 promile

Wciąż brakuje Remdesiviru na Covid-19. "Zamienników nie ma"