Wybrane ulice Krakowa zmienią dzisiaj swoje nazwy na jeden dzień. Miasto świętuje w ten sposób Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak wylicza inicjatorka akcji i pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej Nina Gabryś:

Plac Wszystkich Świętych stał się na jeden dzień Placem Praw Człowieka,

ul. Wielopole została ulicą Równego Traktowania,

pl. Centralny zmienił się w pl. Sprawiedliwości Społecznej,

ul. Krupnicza nosi nazwę ul. Poszukiwania Dialogu,

al. Focha jest dzisiaj aleją Braterstwa i Siostrzeństwa.

Kraków to miasto, które w swoim herbie ma symbol otwartych bram. Jesteśmy miejską wspólnotą, gdzie każdy ma prawo do szacunku i równego traktowania. Nie ma miejsca w naszym mieście na dyskryminację i przemoc. Pragniemy w tym szczególnym dniu przypomnieć o tym, że wszystkie drogi w Krakowie prowadzą do równości - mówi Gabryś.

To jednak nie wszystko, na ulicach spotkać można wolontariuszy, którzy rozdawać będą Powszechną Deklarację Praw Człowieka z dołączonym listem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Cała akcja jest również dobrą okazją dla Zarządu Transportu Miejskiego, żeby zaprezentować nowy wzór oznakowania, jaki pojawi się w mieście już w przyszłym roku.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka został uchwalony przez Zgromadzadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku. Obchodzony jest 10 grudnia, w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Jest to dzień poświęcony orędownikom praw człowieka na całym świecie. Tematem przewodnim tegorocznego dnia jest równość, która odnosi się do Artykułu 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw".