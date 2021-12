Ratownicy TOPR polecieli wczoraj śmigłowcem po nieprzygotowaną do górskich wędrówek turystkę. Kobieta utknęła na Goryczkowej Czubie. Nie miała butów do wędrówek po górach. Była za to widoczna dla ratowników, ponieważ miała różową kurtkę.

