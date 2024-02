Polska i Kanada właściwie w każdej sprawie prezentują identyczne stanowisko, jeśli chodzi o najważniejsze geopolityczne kwestie, w tym napaści Rosji na Ukrainę i przyszłości naszego regionu - podkreślił premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Kanady Justinem Trudeau.

Premier Donald Tusk oraz premier Kanady Justin Trudeau / Piotr Nowak / PAP

W poniedziałek przed południem szef polskiego rządu spotkał się z przebywającym z wizytą w Polsce premierem Kanady.

Tusk: Państwa Zachodu powinny działać bardziej zdecydowanie

Podczas wspólnej konferencji po spotkaniu Donald Tusk podkreślił, że Polska i Kanada "właściwie w każdej sprawie" prezentują identyczne stanowisko, jeśli chodzi o najważniejsze geopolityczne kwestie, w tym napaści Rosji na Ukrainę i przyszłości naszego regionu.

Mamy podobne wrażenia i intencje. Ukraina potrzebuje naszej pomocy w wojnie z Rosją, wszystkie państwa Zachodu powinny działać bardziej zdecydowanie. Mamy co najmniej kilka możliwości na zwiększenie presji na Rosję i to w sposób bardzo wydatny - powiedział.

Premier podkreślił, że rozmawiał z Trudeau o zamrożonych w bankach zachodnich i całego świata, w tym Japonii, aktywach rosyjskiego banku centralnego.

Trwa w tej chwili dyskusja w Europie i innych krajach, jak użyć te środki na rzecz odbudowy Ukrainy i prezentujemy tutaj identyczne stanowisko. Będziemy pracowali z panem premierem, naszymi przyjaciółmi w Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, aby decyzje o użyciu tych środków na rzecz Ukrainy i przeciwko agresji rosyjskiego. To, wydaje się, rzecz dla nas oczywista i nad którą warto pracować - zaznaczył.

Premier Tusk podkreślił, że mowa o 300 mld dolarów, które powinny być wykorzystane na rzecz Ukrainy w jej obronie przez rosyjską agresją.

Tusk: Dziękuję za zrozumienie argumentów polskich rolników

Na briefingu prasowym po spotkaniu Tusk nawiązał do protestu rolników na granicy polsko-ukraińskiej i podziękował premierowi Kanady za zrozumienie "innych kontekstów sytuacji w naszym regionie".

Dziękuję za zrozumienie argumentów polskich rolników. To nie jest prosta sprawa, ja to wiele razy już tłumaczyłem, także naszej opinii publicznej i naszym przyjaciołom w Ukrainie: polscy rolnicy i polscy producenci żywności bronią swoich interesów. Cała Europa jest ogarnięta dzisiaj tym niepokojem. Trzeba szukać rozwiązań - powiedział Tusk.

Rozmawialiśmy o tym, jak Kanada i Polska mogłaby zwiększyć radykalnie możliwości eksportu ukraińskiego zboża do krajów głodujących, potrzebujących - poinformował.

Polska - powiedział premier - "jest gotowa aktywnie uczestniczyć, także współfinansować tego typu działania, co mogłoby być z wielką ulgą dla polskich, europejskich rolników, dla Ukrainy i dla tych, którzy na tanią żywność czekają w innych regionach świata". Będziemy mieli nad czym wspólnie pracować - podkreślił.

Tusk o współpracy w energetyce jądrowej

Na briefingu po spotkaniu szef polskiego rządu powiedział, że jest bardzo usatysfakcjonowany słowami premiera Kanady "na temat naszej przyszłej współpracy w energetyce jądrowej".

Poinformowałem naszych kanadyjskich przyjaciół, że jesteśmy zaawansowani we wspólnym przedsięwzięciu polsko-amerykańskim. Premier Trudeau poinformował mnie, że w tym także obecna jest Kanada, pośrednio, ale firmy, z którymi współpracujemy w tym przedsięwzięciu polsko-amerykańskim, to są także w jakiejś mierze firmy kanadyjskie, co czyni ten projekt jeszcze bardziej atrakcyjnym - powiedział Tusk.

Dodał, że poniedziałkowa rozmowa dotyczyła "współpracy, i to dobrze zorganizowanej, formalnej współpracy jeśli chodzi o małe reaktory tzw. SMR-y". Tutaj Kanada jest liderem światowym i to brzmi bardzo obiecująco, możliwość wspólnej pracy nad tym modelem energetyki. Polska jest tym bardzo zainteresowana - powiedział premier.

Trudeau: Jestem prawdziwym przyjacielem Ukrainy

Cieszę się z wyniku tych wszystkich rozmów, ponieważ mamy te same opinie odnośnie Ukrainy, odnośnie tego, co dla nas wspólne. Jestem prawdziwym przyjacielem Ukrainy, wspólnie wspieramy ten kraj w walce przeciwko inwazji rosyjskiej - powiedział Trudeau na wspólnej konferencji z Tuskiem.

Dziękował za przyjęcie w Polsce kanadyjskich żołnierzy oraz za to, że ukraińscy żołnierze mogli tu korzystać ze zorganizowanych dla nich szkoleń. Podkreślił, że polskie siły zbrojne wspierały też siły kanadyjskie w ramach grupy bojowej obecnej na Łotwie.

Trudeau nawiązał też do tego, że w sobotę, w drugą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wraz z innymi przywódcami - m.in. premier Włoch Giorgią Meloni oraz szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen - odwiedził Kijów, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wspieramy wspólnie Ukrainę na drodze do obrony wolności, kultury, języka, wartości demokratycznych i praworządności" - zaznaczył. Podkreślił, że wie, iż Polska te wartości podziela i stale wspiera Ukrainę. "Wspieramy niezachwianie wszystkich Ukraińców walczących za wolność nas wszystkich - powiedział Trudeau.

Jak relacjonował, wśród tematów rozmowy z polskim premierem były też relacje handlowe Polski i Kanady oraz kwestie dotyczące tzw. czystej energii i odchodzenia od paliw kopalnych. Zadeklarował, że Kanada chce wesprzeć Polskę w tym procesie, także w sektorze energetyki jądrowej.

Kanadyjski premier w poniedziałek rano spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą.