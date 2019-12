Spowalnianie procesu odchodzenia od węgla "oznacza śmierć od smogu kolejnych tysięcy polskich dzieci" - mówił Donald Tusk w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku podczas promocji swojej najnowszej książki. W zdecydowanym słowach odniósł się do stanowiska rządu Mateusza Morawieckiego, który na niedawnym unijnym szczycie wywalczył wyłączenie Polski ze zobowiązania osiągnięcia do 2050 roku neutralności klimatycznej. "Narazić polskie dzieci na umieranie, napychając kabzę rosyjskim węglowym oligarchom (…) - no co gorszego może być w wydaniu polskiego rządu?" - pytał retorycznie szef Europejskiej Partii Ludowej.

