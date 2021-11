"To, co mi się zdarzyło na drodze, nie miało prawa się zdarzyć, nie będę szukał żadnego usprawiedliwienia" - powiedział szef PO Donald Tusk odnosząc się do swojego wykroczenia drogowego. "Jest mi przykro z tego powodu i spotkała mnie za to kara adekwatna" - dodał.

