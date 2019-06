To sytuacja niebywała i domagająca się wyjaśnienia - tak Donald Tusk odniósł się do sprawy listów Marka Falenty. Dodał, że wolałby, by to nie była prawda, bo z listów wynika, że nielegalne podsłuchy były nie tylko akceptowane, ale współorganizowane przez dzisiaj rządzących Polską.

