"Jesteśmy świadkami - mam nadzieję - pozytywnego trendu, który być może zakończy ten absurdalny okres w historii Polski, tę potężną awanturę o sądownictwo, zdewastowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości" - mówił w TVN24 szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, odnosząc się do zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. "Nic głupszego ten rząd nie mógł nam zafundować - i sobie też" - ocenił.

Donald Tusk / Shutterstock

Bardzo ważne było od samego początku, żeby Unia Europejska nie uznała - nie mówię tutaj tylko o pieniądzach, ale też o przyszłości Polski w Europie - że Putin zainstalował tutaj swoją filozofię polityczną i tak naprawdę Polska jest, jeśli chodzi o standardy, poza Unią Europejską - mówił w TVN24 Donald Tusk. Dziś Komisja Europejska, jej szefowa i cała Unia Europejska jest gotowa nadal traktować Polskę jako kraj w pełni europejski - ja się z tego tylko cieszę. Rząd musi się okrakiem wycofywać z tych idiotycznych i bardzo groźnych w konsekwencjach działań przeciwko polskiemu sądownictwu, systemowi prawa - z tego też się należy cieszyć - zauważył. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym, to "niewielki kroczek" we właściwą stronę.

Jedynym poważnym znakiem zapytania jest kwestia elementarnej racjonalności tego rządu i premiera Morawieckiego - zaznaczył były premier. W tym kontekście wskazał na naliczone Polsce przez Brukselę kary. Straciliśmy nie tylko z tytułu różnych kar, to już jest ponad miliard, ale myśmy te pieniądze już dawno powinniśmy mieć w kraju. Zaliczki straciliśmy bezpowrotnie, złotówka na tym ucierpiała, więc inflacja wzrosła - wyliczał.

To, że Morawiecki nie ma powodu do satysfakcji, to jest dla mnie oczywiste. Zmarnowali ten rok, okradli Polaków z tych pieniędzy, które Polakom się należały, bo to są nasze pieniądze - Polaków, te które Morawiecki i Kaczyński zamrozili w Brukseli. Wdali się w wojnę domową z Ziobro, wszyscy na tym stracili, oni też. A na końcu ogłaszają historyczne zwycięstwo, kiedy wszyscy wiemy, że to jest próba naprawienia i to na razie w bardzo niewielkim stopniu wielkich krzywd, jakich narobili własnemu państwu - mówił Tusk.

Zdaniem lidera PO, rząd PiS, a w szczególności premier Morawiecki, ma dziś wyłącznie powody do wstydu. Zabrali Polakom miliardy złotych, nadal nie ma tych pieniędzy i nadal ta perspektywa jest bardzo niepewna czy te pieniądze będą. Właściwie skompromitowali siebie i trochę usiłowali też skompromitować Polskę w oczach Europy, musieli się rakiem wycofać z tych idiotycznych ataków na wymiar sprawiedliwości. Tutaj są same straty dla wszystkich - i dla Polski, i dla rodzinnych budżetów, i dla nich" - powiedział Tusk.