„Tu nie ma złotego środka”. MSWiA o alertach ws. rosyjskich nalotów na Ukrainę

RMF24

Alerty RCB będą wysyłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia za każdym razem, gdy w Ukrainie będzie trwał intensywny rosyjski nalot - zapowiada MSWiA. Dziś w nocy mieszkańcy terenów przygranicznych dostali cztery takie SMS-y - pierwszy około 4:30.

Jak twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, „lepiej informować za często niż pominąć istotną informację”. Oczywiście rośnie ryzyko, że takie komunikaty spowszednieją, ale - jak mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka - tu „nie ma złotego środka”.

Trudno jest określić kierunek dronów czy rakiet, kiedy trwa zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Natomiast z drugiej strony, nie możemy od razu zakładać, że rakiety czy drony zostaną skierowane na terytorium Polski. Celem tego alertu jest przede wszystkim to, aby mieszkańcy zachowali czujność - mówi Karolina Gałecka.

Jeśli faktycznie jakieś obiekty przekroczą polską granicę, to kolejne informacje będą trafiały do mieszkańców. Wtedy jednak czasu na reakcję może nie być wiele. Dlatego - zdaniem resortu - lepiej wcześniej ostrzegać o potencjalnym zagrożeniu.

„To nie był przypadek”. Dlaczego dwukrotnie wysłano alert RCB ws. ataku Rosji na Ukrainę? Polskie lotnictwo wojskowe operowało minionej nocy w związku z atakiem Rosji na Ukrainę; do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny dwukrotnie wysłano alert RCB w tej sprawie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk wyjaśnił, że dwukrotna wysyłka nie była…

Kolejny zmasowany atak na Ukrainę

Minionej nocy wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę. Głównymi celami były obiekty w obwodach odeskim i kijowskim.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dwie rakiety balistyczne, 31 pocisków manewrujących Ch-101/Iskander-K oraz 142 drony różnych typów. Odnotowano trafienia rakiet i bojowych bezzałogowych statków powietrznych w 29 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych obiektów w dziewięciu miejscach.

W Kijowie co najmniej 2 osoby zginęły, a siedem jest rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna.

Alerty dla mieszkańców dwóch województw

Alerty RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę wysłano w nocy i nad ranem do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Obowiązywały one dla powiatów w woj. lubelskim: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W województwie podkarpackim alerty otrzymali zaś mieszkańcy powiatów: Tarnobrzegu, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, Przemyśla, przemyskiego, sanockiego, leskiego, Krosna, krośnieńskiego, bieszczadzkiego.