Kury i koguty nie są zwierzętami domowymi, a gospodarskimi - uznał sąd w Tarnowie, a oznacza to, że właściciel utrzymujący te zwierzęta na posesji w sąsiedztwie bloku łamie prawo. Sprawa trafiła do sądu po skardze mieszkańców bloku na to, że kury i koguty zakłócają ich spokój.

