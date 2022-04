Trzy starsze osoby zginęły w wypadku trzech aut w Świeciu (Kujawsko-Pomorskie). Na drodze S5 zderzyły się trzy samochody osobowe.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na obwodnicy Świecia w woj. kujawsko-pomorskim o godzinie 6:45.

Na wysokości miejscowości Dworzysko doszło do zderzenia trzech samochodów. W wypadku zginęły trzy osoby.

"W wyniku zderzenia suzuki, forda i volkswagena zginęły dwie kobiety i jeden mężczyzna. To starsze osoby, które podróżowały najmniejszym z tych samochodów marki suzuki. To najpierw bokiem uderzyło o forda, później stanęło w poprzek i doszło do czołowo-bocznego zderzenia z volkswagenem" - powiedział bryg. Paweł Puchowski z Komendy Powiatowej PSP w Świeciu.

Przyczyny wypadku wyjaśni śledztwo policji pod nadzorem prokuratury.