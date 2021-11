Trzech Gruzinów w wieku 45, 46 i 48 lat w rękach w policji. Podejrzani są o dokonanie kradzieży z włamaniem do mieszkań na terenie Lublina i Świętochłowic. Kradli głównie pieniądze i biżuterię. Łączne straty to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Są tymczasowo aresztowani.

/ Policja Lublin /

Do zatrzymania Gruzinów doszło w Świętochłowicach w woj. śląskim bezpośrednio po dokonaniu przez nich napadu. Doszło do pościgu po tym, jak wzywany do zatrzymania 46-latek zlekceważył sygnały i potrącił policjanta. Pościg ulicami aglomeracji śląskiej trwał przez kilkanaście kilometrów.

Mężczyźni porzucili samochód i uciekali pieszo. Jednak niedługo później zostali zatrzymani.

Potrącony policjant nie odniósł poważnych obrażeń.

/ Policja Lublin /

Gruzini usłyszeli 4 zarzuty dotyczące włamań do mieszkań i domów na terenie Lublina i śląskich Świętochłowic. Straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodatkowo 46-latek odpowie za czynną napaść na policjanta oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Śledztwo w tej sprawie od kilku miesięcy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie oraz policjanci z wydziału zajmującego się przestępczością przeciwko mieniu KMP w Lublinie. Sprawa jest rozwojowa. Podejrzani typowani są do serii włamań na terenie całego kraju.

Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.