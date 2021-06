"Każda inicjatywa, która będzie wzmacniać opozycję, na pewno będzie przez nas witana z zadowoleniem. Wszystkie ręce na pokład" - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, zapytany o powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. "Jestem gotów podjąć każdą decyzję, by odwrócić niebezpieczny bieg zdarzeń" - mówił były premier w wywiadzie dla TVN24.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski / Paweł Supernak / PAP

W piątek podczas konferencji prasowej Rafała Trzaskowskiego, szef stołecznego ratusza został zapytany o ewentualny powrót do polskiej polityki byłego premiera Donalda Tuska. Nie wiem, jakie są plany i aspiracje Donalda Tuska, natomiast na pewno - wszystkie ręce na pokład - powiedział.

Dodał, że "każda inicjatywa, która będzie wzmacniać opozycję, na pewno będzie przez nas witana z zadowoleniem".



Donald Tusk w piątkowym wywiadzie dla TVN24 powiedział, że "mentalnie, emocjonalnie, życiowo" jest gotów podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić "ten bardzo niebezpieczny dla Polski bieg spraw".Dodał, że nie chodzi o spełnienie jakiejś ambicji personalnej, ale celu, jakim jest przywrócenie ładu demokratycznego w Polsce.

Pytany, czy jest plan przejęcia przez niego przywództwa w PO, powiedział, że jest gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii. Według niego, PO, "jako partia odpowiedzialnego centrum", jest absolutnie niezbędna, "jeśli myślimy o wygranej w najbliższych wyborach parlamentarnych".

Poproszony o ocenę przywództwa Borysa Budki, Tusk zwrócił uwagę, że objął on stery PO w trudnym okresie dla partii i było to dla niego poważne wyzwanie. Z całą pewnością Platforma wymagała wtedy nowego impulsu, Borys Budka potrafił to zrobić, a później przeprowadził PO przez bardzo krytyczny moment - dodał. Jest dobrym szefem, który chyba nie daje w tej chwili ludziom pewności - ocenił zaznaczając, że nie chce go oceniać i woli porozmawiać z Budką bezpośrednio.

Do takiego spotkania ma dojść jeszcze w tym miesiącu.