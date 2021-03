"Jeżeli każdy pójdzie osobno – Hołownia, my, Lewica, PSL – to będzie bardzo trudno pokonać PiS. Wydaje się, że dzisiaj ani KO, ani Hołownia, ani Lewica nie ma 40 proc." - podkreślił w rozmowie z “Dziennikiem Gazetą Prawną” prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. “Już widać, że razem moglibyśmy nawet obalać weto prezydenta" – dodał.

Rafał Trzaskowski / Wojciech Olkuśnik / PAP