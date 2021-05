"Prokuratura specjalnie zwróciła się o opinię w sprawie ONR do Instytutu Jana Żaryna, by umorzyć postepowanie w sprawie delegalizacji tego stowarzyszenia" - mówi prezydent Warszawy. W ten sposób Rafał Trzaskowski - jeden z wnioskodawców delegalizacji ONR - komentuje ujawnioną przez RMF FM opinię Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, z której wynika, że nie ma powodów, by zakazać funkcjonowania Obozu Narodowo-Radykalnego.

