Śnieżny wtorek w wielu miejscach Polski. Biało zrobiło się miejscami na południu kraju, w centrum i na wschodzie. Na Gorącą Linię RMF FM informujecie o trudnych warunkach na drogach. W ciągu dnia możliwe są też zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek znowu miejscami będzie biało i ślisko / Wojtek Jargiło / PAP

Dziś termometry pokażą od minus 5 st. C na północnym wschodzie, około minus 3 st. C w centrum kraju, najcieplej natomiast będzie na zachodzie do 1 st. C.