Osiem lodołamaczy kruszy lód na środkowej Wiśle, między Włocławkiem a Płockiem - dowiedział się nasz reporter. Maszyny pracują na wysokości Woli Brwileńskiej w powiecie płockim. Prezes Wód Polskich poinformował, że do Włocławka płyną dwa dodatkowe statki.

Lodołamacz na Wiśle w Woli Brwileńskiej / Szymon Łabiński / PAP

Na Wiśle między Włocławkiem a Płockiem osiem lodołamaczy kruszy lód. Maszyny pracują na wysokości Woli Brwileńskiej w powiecie płockim. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, że Z Gdańska do Włocławka płyną dwa lodołamacze, by wesprzeć akcję na Zbiorniku Włocławskim. Dzisiaj rano wypłynęły. Jutro powinny dopłynąć do Włocławka - poinformował Deca. Jak wyjaśnił, lodołamacze te będą miały dwa zadania: po pierwsze - patrolowanie Wisły poniżej tamy we Włocławku, aby nie powstawały tam kolejne zatory z lodu płynącego przez Zbiornik Włocławski i zrzucanego następnie przez zaporę, a po drugie - będą w gotowości do zastąpienia - w przypadku awarii bądź usterki - jednostek, które obecnie pracują na Zbiorniku Włocławskim, czyli powyżej tamy.

Jeżeli uda się nam ten zator skruszyć, to w zasadzie sytuacja się zdecydowanie poprawi i lodołamacze będą mogły ruszyć w stronę Płocka - przyznał Daca podczas konferencji prasowej w Woli Brwileńskiej.





W pięciu województwach - dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim - obowiązuje alert hydrologiczny IMGW drugiego stopnia. Ze względu na spływ wód roztopowych możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych.

W specjalnym komunikacie IMGW poinformowało, że wezbrania o charakterze lokalnym występować będą w różnych regionach kraju. "Aktualnie w rejonie Płocka, Włocławka i dolnej Odry, gdzie sytuacja jest bardzo trudna, operuje kilka grup pomiarowych IMGW-PIB mierząc pokrywę lodu i informując o sytuacji służby administracji państwowej" - napisał Instytut.

IMGW przypomniało też, że do jego podstawowych zadań statutowych należy prowadzenie pomiarów, obserwacji oraz prac naukowo-badawczych m.in. w hydrologii.

"Instytut analizuje bieżącą sytuację na polskich rzekach na podstawie pomiarów własnych grup terenowych hydrologicznych, zdjęć satelitarnych w ramach projektu Sat4Envi oraz obserwacji terenowych" - czytamy. Jak podkreślono, informacje i dane przekazywane są potem do centrów kryzysowych oraz odpowiednich służb. Publikowane są także na stronie https://hydro.imgw.pl/.

Akcja kruszenia lodu trwa od ubiegłego weekendu, z dwudniową przerwą spowodowaną niekorzystną pogoda.