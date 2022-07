Powodzeniem zakończyła się wyprawa słowackich ratowników po troje Polaków, którzy utknęli w południowej ścianie Kieżmarskiego Szczytu w Tatrach Wysokich.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wieczorem w sobotę, wobec pogarszającej się pogody, cała trójka postanowiła nie schodzić i przeczekać noc w górach. W niedzielę rano na pomoc wyruszyła im grupa siedmiu ratowników Horskiej Zachrannej Służby. By dotrzeć do Polaków, wykonali oni 100-metrowy zjazd w ścianę.

Po ogrzaniu i zabezpieczeniu wspinaczy, zostali oni podjęci przez załogę śmigłowca i przetransportowani do Skalnatego Plesa.

Kieżmarski szczyt - 2557 m n.p.m

Jest to jeden z najwyższych tatrzańskich szczytów. Należy do Wielkiej Korony Tatr. Jego masyw zbudowany jest z granitów. W jego ścianach znajdują się drogi wspinaczkowe. Taternicy chętnie odwiedzają ściany schodzące do Doliny Łomnickiej.

Sam szczyt dostępny jest także dla turystów, ale tylko w towarzystwie przewodnika. Najdogodniejsze drogi taternickie prowadzą na wierzchołek od strony Kieżmarskiej Przełęczy, od Rakuskiej Przełęczy przez Mały Kieżmarski Szczyt lub przez Świstówkę Huncowską oraz od Huncowskiej Przełęcz.