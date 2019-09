W sobotę utopiło się pięć osób - poinformowało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB przestrzega również przed upałami i burzami.

Dwie osoby utonęły w woj. warmińsko-mazurskim, a po jednej w woj. śląskim, podlaskim i lubelskim. Cztery spośród nich straciły życie w jeziorze lub stawie. Łącznie od 1 kwietnia odnotowano 320 przypadków utonięć.

Niedziela, na przeważającym obszarze kraju, zapowiada się upalnie (do 33 stopni C). Gdy będziecie wypoczywać nad wodą, nie zapominajcie, że brawura i alkohol to jedne z najczęstszych przyczyn utonięć - wczoraj życie w wodzie straciło 5 osób. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa - napisało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

RCB poinformowało również, że według najnowszych prognoz, po południu i w nocy na Pomorzu, Kujawach, w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Łódzkiej, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w woj. lubuskim możliwe jest wystąpienie burz z gradem. Wiatr może osiągać nawet do 100 km/h.

RCB przypomniało, aby nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i po środkach odurzających, ani nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie należy wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratowników oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

W czasie burzy natomiast należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni, a jeśli jest to możliwe, należy zostać w domu. Poza domem trzeba jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Należy też pozostać w samochodzie podczas podróży. RCB wyjaśnia, że samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna. Jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie, trzeba się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów. Chodzi o to, aby w razie uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy osobom porażonym.