Jest wniosek wojewody o uznanie czterech miejscowości szczególnie dotkniętych przez wichurę i trąbę powietrzną za miejsca noszące znamiona klęski żywiołowej – poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dodał też, że Urząd Wojewódzki czeka na zgłoszenia szkód w rolnictwie od gmin. „Po czwartkowym i piątkowym gradobiciu w Małopolsce są ogromne straty w uprawach rolnych, zwłaszcza w sadach gdzie straty sięgają nawet 95 proc.” – mówił Kmita

Zniszczenia we wsi Librantowa k. Nowego Sącza po trąbie powietrznej, która przeszła nad miejscowością / Grzegorz Momot / PAP

Jak przekazał wojewoda, najbardziej ucierpiały w wyniku czwartkowej wichury i trąby powietrznej miejscowości: Librantowa, Koniuszowa, Łęka Siedlecka i Boguszowa.

Wniosek do premiera o uznanie Librantowa i Koniuszowa za miejsca noszące znamiona klęski żywiołowej będzie poszerzony o kolejne dwie miejscowości. Po dokładnej analizie z Inspekcją Nadzoru Budowlanego, strażą pożarną oraz z innymi służbami, chcieliśmy poinformować, że wniosek ten będzie rozszerzony, między innymi dlatego, że w kolejnych godzinach w piątek spływały nowe informacje o uszkodzeniach - przekazał Kmita.



Łączna liczba interwencji straży pożarnej dotycząca skutków wichury i trąby powietrznej w Małopolsce to 912. W akcję było zaangażowanych 5 tys. strażaków.



Możemy mówić o cudzie, że żadna z osób nie została ciężko poszkodowana i nikt nie zginął - mówił Kmita.



Jak przekazał wojewoda, w piątek w godzinach nocnych siedem zespołów kontrolnych zakończyło pracę. Inspektorzy byli ściągnięci nie tylko z powiatu nowosądeckiego, ale także z Nowego Sącza i z inspektoratu w Krakowie. Skontrolowano 76 gospodarstw na terenie powiatu nowosądeckiego: 40 gospodarstw mieszkalnych, 35 budynków gospodarczych oraz jeden kościół.

Szacowanie strat w całym regionie. "Oczekujemy od samorządowców jeszcze dzisiaj pilnego przesłania wniosków"

Komisje stwierdziły, że w wyniku nawałnicy w powiecie limanowskim zostało uszkodzonych pięć budynków mieszkalnych, ale tam straty nie są na tyle duże, żeby wymagało to wpisania na listę samorządów, które muszą być w szczególny sposób potraktowane przy odbudowie. W powiecie olkuskim zostały uszkodzone 54 budynki, a w powiecie miechowskim 70 budynków. Tam również nie ma potrzeby wpisania zniszczeń na szczególną ścieżkę odbudowy. Podobnie w przypadku pięciu uszkodzonych budynków w powiecie proszowickim.



Na terenie gminy Chełmiec nie zakończono jeszcze szacowania strat. Do wojewody wpłynął natomiast wniosek z gminy Korzenna dotyczący dziewięciu poszkodowanych rodzin.



Oczekujemy od samorządowców jeszcze dzisiaj pilnego przesłania wniosków. Urząd Wojewódzki działa i oczekuję na to, aby samorządowcy przesłali listy, byśmy mogli na tej podstawie pierwszą pomoc do 6 tys. zł dla poszkodowanych przekazać - apelował Kmita.



Wojewoda zapowiedział, że Urząd Wojewódzki niezwłocznie przeleje pierwsze zasiłki dla poszkodowanych w wysokości 6 tys. zł, jak tylko dostanie stosowny protokół z urzędu danej gminy. Podobnie w przypadku następnej transzy zasiłków celowych w wysokości do 100 tys., a w przypadku całkowitych zniszczeń do 200 tys. zł.



Całkowitych zniszczeń nieruchomości mieszkalnych nie ma, ale to jeszcze potwierdzi Inspektor Nadzoru Budowlanego. Poleciłem moim urzędnikom, aby w przypadkach wątpliwych albo dyskusyjnych uznawać jak najwyższą pomoc dla osób poszkodowanych, ponieważ nie ma dzisiaj czasu, aby zastanawiać się, czy coś kosztowało 95 czy 100 tys. zł - mówił wojewoda.

Po gradobiciu ogromne straty w uprawach rolny

Wiemy o ogromnych stratach w uprawach rolnych, które wyrządził grad. Czekamy w tej kwestii na zgłoszenia gmin. (...) Bardzo prosimy wszystkie samorządy, aby wzmogły pracę - zaapelował wojewoda.



Rolnicy mają siedem dni na zgłoszenie do swoich urzędów gminy strat w uprawach. Urzędy gmin mają z kolei 10 dni na przekazanie tych informacji do wojewody.



Wojewoda przekazał, że jeszcze w sobotę uda się na Sądecczyznę, gdzie produkowana jest Suska sechlońska - odmiana handlowa suszonych owoców śliwy domowej, produkowanych metodami tradycyjnymi.



Straty w uprawach, w sadach sięgają nawet 95 proc. Apelujemy do samorządowców, aby szybko powoływali komisje szacujące straty - mówił Kmita i przekazał, że będzie w tej sprawie rozmawiał z ministrem rolnictwa, aby jak najszybciej sadownicy otrzymali pomoc.