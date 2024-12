Dziennikarz RMF FM i Radia RMF24 Tomasz Terlikowski został nominowany do nagrody Grand Press 2024 w kategorii Wywiad za tekst "Sodoma i Gomora w Drobinie. Ks. Kobyliński ostro o wydarzeniach na plebanii".

W Polsce zmowa milczenia jest o wiele silniejsza niż w innych krajach. W związku z tym na razie widzimy jedynie wierzchołek góry lodowej. Natomiast wysyp takich historii (jak ta na plebanii w Drobinie - przyp. red.) w najbliższych latach jest dopiero przed nami. Mówię to odpowiedzialnie, ponieważ wiem, co się działo w seminariach diecezjalnych i zakonnych w Polsce na przestrzeni ostatnich 30 lat, kogo dopuszczano do święceń kapłańskich - mówił ks. Andrzej Kobyliński, filozof, etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w internetowym Radiu RMF24 w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

Wywiad to pokłosie wstrząsających wydarzeń, do których doszło na plebanii w Drobinie na Mazowszu we wrześniu. W mieszkaniu wikarego odnaleziono ciało mężczyzny. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada , przed śmiercią 29-latka w lokalu księdza trwała całonocna impreza.

To właśnie za tę rozmowę dziennikarz RMF FM i Radia RMF24 został nominowany do prestiżowej nagrody Grand Press 2024 w kategorii Wywiad.

